    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, сев

    761мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.34eur75.66

    Боевые действия на Украине

    Погибших в Макеевке стало больше. Причиной в Минобороны назвали мобильники

    82334

    Число погибших российских военнослужащих в Макеевке выросло, теперь их 89, сообщает Минобороны 4 января. Тела нашли при разборе завалов железобетонных конструкций. В том числе погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин.

    Удар по Макеевке, напомним, был нанесён 1 января в 00:01 мск. Четыре снаряда попали в здание, где находились российские военнослужащие; от детонации боевых частей снарядов обрушились перекрытия.

    Обстоятельства выясняет комиссия. При этом Минобороны уже называет причину.

    «Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара», — говорится в сообщении.

    Минобороны подчёркивает, что семьям погибших и раненым «оказываются вся необходимая помощь и поддержка».

    «В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — заверяет ведомство.

    Всего в пункт временной дислокации российской воинской части, по данным МО, были направлены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS («Хаймарс»). Четыре попали, два были перехвачены ПВО. Ранее сообщалось о 63 погибших. Пусковая установка, из которой вели огонь, уничтожена ответным огнём. По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, среди погибших в Макеевке военнослужащих были жители этого региона. Траурные мероприятия прошли в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ОбстрелУкраина последние новости на сегодняМакеевкаСВО

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close