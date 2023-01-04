Погибших в Макеевке стало больше. Причиной в Минобороны назвали мобильники

Число погибших российских военнослужащих в Макеевке выросло, теперь их 89, сообщает Минобороны 4 января. Тела нашли при разборе завалов железобетонных конструкций. В том числе погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин.



Удар по Макеевке, напомним, был нанесён 1 января в 00:01 мск. Четыре снаряда попали в здание, где находились российские военнослужащие; от детонации боевых частей снарядов обрушились перекрытия.



Обстоятельства выясняет комиссия. При этом Минобороны уже называет причину.



«Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара», — говорится в сообщении.

