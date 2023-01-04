Погибших в Макеевке стало больше. Причиной в Минобороны назвали мобильники

Число погибших российских военнослужащих в Макеевке выросло, теперь их 89, сообщает Минобороны 4 января. Тела нашли при разборе завалов железобетонных конструкций. В том числе погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин.
Удар по Макеевке, напомним, был нанесён 1 января в 00:01 мск. Четыре снаряда попали в здание, где находились российские военнослужащие; от детонации боевых частей снарядов обрушились перекрытия.
Обстоятельства выясняет комиссия. При этом Минобороны уже называет причину.
«Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара», — говорится в сообщении.
Минобороны подчёркивает, что семьям погибших и раненым «оказываются вся необходимая помощь и поддержка».
«В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — заверяет ведомство.
Всего в пункт временной дислокации российской воинской части, по данным МО, были направлены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS («Хаймарс»). Четыре попали, два были перехвачены ПВО. Ранее сообщалось о 63 погибших. Пусковая установка, из которой вели огонь, уничтожена ответным огнём. По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, среди погибших в Макеевке военнослужащих были жители этого региона. Траурные мероприятия прошли в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске.