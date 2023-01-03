    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -5

    1 м/с, с-в

    753мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.34eur75.66

    В Самаре почтили память погибших военных в Макеевке

    3265
    15 комментариев

    В центре Самары прошёл траурный митинг в память о погибших российских военнослужащих в Макеевке. Трансляцию мероприятия во вторник, 3 января, провёл городской портал 63.ru.

    Церемония началась со службы по умершим. Затем собравшиеся на площади Славы почтили память военных минутой молчания, после чего возложили цветы к Вечному огню.

    Также подобные траурные мероприятия прошли в этот день в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске.

    Напомним, накануне в Минобороны РФ сообщили об ударе, нанесённом украинскими войсками по пункту временной дислокации российских солдат в районе города Макеевки в Донецкой области. Уточнялось, что ВСУ выпустили шесть ракет, из которых четыре достигли цели. В результате обстрела погибли 63 человека. По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, среди погибших в Макеевке военнослужащих были жители этого региона.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close