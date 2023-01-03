В Самаре почтили память погибших военных в Макеевке

В центре Самары прошёл траурный митинг в память о погибших российских военнослужащих в Макеевке. Трансляцию мероприятия во вторник, 3 января, провёл городской портал 63.ru.



Церемония началась со службы по умершим. Затем собравшиеся на площади Славы почтили память военных минутой молчания, после чего возложили цветы к Вечному огню.



Также подобные траурные мероприятия прошли в этот день в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске.



Напомним, накануне в Минобороны РФ сообщили об ударе, нанесённом украинскими войсками по пункту временной дислокации российских солдат в районе города Макеевки в Донецкой области. Уточнялось, что ВСУ выпустили шесть ракет, из которых четыре достигли цели. В результате обстрела погибли 63 человека. По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, среди погибших в Макеевке военнослужащих были жители этого региона.

