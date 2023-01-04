Соколиный Глаз из Marvel Джереми Реннер попал в реанимацию из-за того, что на него наехал его собственный снегоуборщик

Американский актер Джереми Реннер, пострадавший при уборке снега , опубликовал первый пост в соцсетях с селфи после несчастного случая, передаёт 4 января РИА Новости .

По данным TMZ , в понедельник Реннер на своей снегоуборочной машине помогал родственнику, который на своём автомобиле застрял в снегу. В какой-то момент Реннер вышел, чтобы поговорить с родственником, а снегоуборочная машина тронулась. Он пытался вернуться за руль, но не успел и попал под машину. Она наехала ему на ногу. Также он получил тупую травму груди и потерял много крови.

Издание Kinonews пишет, что сосед наложил Реннеру жгут, это остановило кровь и спасло актёру жизнь.



По информации полиции, других участников ДТП не было. Снегоуборочную машину конфисковали, чтобы выяснить, почему она начала движение, была ли неисправность. Реннер после операции, проведённой 2 января, находится в отделении интенсивной терапии в стабильном состоянии.



«Семья Джереми хотела бы выразить свою благодарность невероятным врачам и медсестрам, ухаживающим за ним, пожарным и спасателям, шерифу округа Уошо, мэру города Рино Хиллари Шив и семьям Карано и Мердок», — заявили СМИ родственники актёра.

