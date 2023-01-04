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    Соколиный Глаз из Marvel Джереми Реннер попал в реанимацию из-за того, что на него наехал его собственный снегоуборщик

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    Американский актер Джереми Реннер, пострадавший при уборке снега, опубликовал первый пост в соцсетях с селфи после несчастного случая, передаёт 4 января РИА Новости.

    По данным TMZ, в понедельник Реннер на своей снегоуборочной машине помогал родственнику, который на своём автомобиле застрял в снегу. В какой-то момент Реннер вышел, чтобы поговорить с родственником, а снегоуборочная машина тронулась. Он пытался вернуться за руль, но не успел и попал под машину. Она наехала ему на ногу. Также он получил тупую травму груди и потерял много крови.

    Издание Kinonews пишет, что сосед наложил Реннеру жгут, это остановило кровь и спасло актёру жизнь.

    По информации полиции, других участников ДТП не было. Снегоуборочную машину конфисковали, чтобы выяснить, почему она начала движение, была ли неисправность. Реннер после операции, проведённой 2 января, находится в отделении интенсивной терапии в стабильном состоянии.

    «Семья Джереми хотела бы выразить свою благодарность невероятным врачам и медсестрам, ухаживающим за ним, пожарным и спасателям, шерифу округа Уошо, мэру города Рино Хиллари Шив и семьям Карано и Мердок», — заявили СМИ родственники актёра.

    У 51-летнего Джереми Реннера, двукратного номинанта на премию «Оскар» и исполнителя роли Соколиного Глаза в фильмах вселенной Marvel, есть дом в северо-западной части штата Невада, рядом с горой Роуз-Ски Тахо. В конце декабря в этом регионе прошли очень сильные снежные бури. «Фонтанка» писала о снежном «взрыве» (видео), он прокатился по большой территории США и Канады, погибли десятки людей.

    Джереми Реннер — двукратный номинант на премию «Оскар» (2010, 2011) и «Золотой глобус» (2011). Снимался в таких фильмах как «Повелитель бури» (2008), «Город воров» (2010), «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011), «Эволюция Борна» (2012), «Охотники на ведьм» (2013), «Ветреная река» (2017). Наибольшую известность ему принесла роль Соколиного глаза в шести фильмах и сериале кинематографической вселенной Marvel (2011–2021).

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    ДТПАктерУборка снега
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