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    «Соколиный глаз» из Marvel срочно госпитализирован вертолетом после уборки снега. Он в критическом состоянии

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    Голливудский актер Джереми Реннер оказался в больнице в критическом состоянии. Как сообщает 2 января Variety со ссылкой на представителя 51-летнего актера, тот попал в ДТП, убирая снег на новогодних выходных.

    По данным собеседника издания, Реннер находится в критическом, но стабильном состоянии. Травмы он получил «в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями во время уборки снега». Семья актера сейчас рядом с ним. Детали происшествия пока неизвестны.

    Пару недель назад Реннер опубликовал в соцсетях фотографию снежных завалов у своего дома в районе озера Тахо, расположенного на границе штатов Калифорния и Невада. «Снегопад у озера Тахо — это вам не шутки», — написал тогда актер.

    Джереми Реннер — двукратный номинант на премию «Оскар» (2010, 2011) и «Золотой глобус» (2011). Снимался в таких фильмах как «Повелитель бури» (2008), «Город воров» (2010), «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011), «Эволюция Борна» (2012), «Охотники на ведьм» (2013), «Ветреная река» (2017). Наибольшую известность ему принесла роль Соколиного глаза в шести фильмах и сериале кинематографической вселенной Marvel (2011–2021).

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