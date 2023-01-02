«Соколиный глаз» из Marvel срочно госпитализирован вертолетом после уборки снега. Он в критическом состоянии

Голливудский актер Джереми Реннер оказался в больнице в критическом состоянии. Как сообщает 2 января Variety со ссылкой на представителя 51-летнего актера, тот попал в ДТП, убирая снег на новогодних выходных.



По данным собеседника издания, Реннер находится в критическом, но стабильном состоянии. Травмы он получил «в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями во время уборки снега». Семья актера сейчас рядом с ним. Детали происшествия пока неизвестны.

Пару недель назад Реннер опубликовал в соцсетях фотографию снежных завалов у своего дома в районе озера Тахо, расположенного на границе штатов Калифорния и Невада. «Снегопад у озера Тахо — это вам не шутки», — написал тогда актер.