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    Число погибших в США из-за снежной бури превысило 70 человек

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    Из-за снежного шторма и холода в США погибли 78 человек. Буря прошла в субботу, 24 декабря, но количество погибших продолжает медленно увеличиваться до сих пор. Об этом 29 декабря сообщает NBC.

    Власти штата Нью-Йорк опасаются наводнения из-за грядущего потепления. Люди погибли в Колорадо, Кентукки, Огайо, Миссури, Оклахоме, Мичигане, Южной Каролине, Теннесси, Висконсине, Иллинойсе и Вермонте.

    Погибших в Буффало (запад штата Нью-Йорк) находили в машинах, домах и сугробах. Одни погибли во время уборки снега, а другие из-за того, что бригады скорой помощи не смогли вовремя приехать. По крайней мере один человек умер от отравления угарным газом.

    Во время шторма температура воздуха опускалась до -45 °C. Видео с последствиями «снежного шторма» можно посмотреть тут.

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