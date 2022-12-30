Число погибших в США из-за снежной бури превысило 70 человек

Из-за снежного шторма и холода в США погибли 78 человек. Буря прошла в субботу, 24 декабря, но количество погибших продолжает медленно увеличиваться до сих пор. Об этом 29 декабря сообщает NBC.

Власти штата Нью-Йорк опасаются наводнения из-за грядущего потепления. Люди погибли в Колорадо, Кентукки, Огайо, Миссури, Оклахоме, Мичигане, Южной Каролине, Теннесси, Висконсине, Иллинойсе и Вермонте.

Погибших в Буффало (запад штата Нью-Йорк) находили в машинах, домах и сугробах. Одни погибли во время уборки снега, а другие из-за того, что бригады скорой помощи не смогли вовремя приехать. По крайней мере один человек умер от отравления угарным газом.