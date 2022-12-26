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    Смертельный снежный шторм в США унес десятки жизней. Собрали видео американского «арктического взрыва»

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    Мощный снежный шторм обрушился на большую часть США. Уже погибло как минимум 37 человек по всей стране. Некоторые части Нью-Йорка погребены под слоем снега толщиной более метра. Об этом 26 декабря сообщает CNN.

    Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул заявила, что это «самый разрушительный шторм в долгой истории Буффало». Сильные метель и снегопад сделали дороги непроходимыми и вывели из строя электроподстанции. Как рассказал исполнительный директор округа Эри Марк Полокарц, в Нью-Йорке некоторых людей находили мертвыми в автомобилях и на улице в сугробах.

    По данным NBC, погибших насчитывается 46 человек.

    Как писала «Фонтанка», шторм создает «потенциальную опасность для жизни» тех, кто находится в пути или работает на улице в Рождество. В районе Буффало два человека скончались в своих домах, потому что бригады скорой помощи не смогли добраться до них сквозь снежную бурю. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул заявила, что в пятницу почти все пожарные машины в городе застряли в снегу. Международный аэропорт также был закрыт.

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