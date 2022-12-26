Смертельный снежный шторм в США унес десятки жизней. Собрали видео американского «арктического взрыва»

Мощный снежный шторм обрушился на большую часть США. Уже погибло как минимум 37 человек по всей стране. Некоторые части Нью-Йорка погребены под слоем снега толщиной более метра. Об этом 26 декабря сообщает CNN.
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул заявила, что это «самый разрушительный шторм в долгой истории Буффало». Сильные метель и снегопад сделали дороги непроходимыми и вывели из строя электроподстанции. Как рассказал исполнительный директор округа Эри Марк Полокарц, в Нью-Йорке некоторых людей находили мертвыми в автомобилях и на улице в сугробах.
По данным NBC, погибших насчитывается 46 человек.