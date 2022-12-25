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    Из-за «арктического взрыва» в США погибли уже 28 человек. Двое умерли дома: ехавшие к ним скорые застряли в снегу

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    Зимний шторм, обрушившийся на США и Канаду, унес уже как минимум 28 жизней. По словам синоптиков, он создаёт «потенциальную опасность для жизни» тех, кто находится в пути или работает на улице в Рождество. Об этом 25 декабря сообщает NBC.

    «В некоторых районах пребывание на открытом воздухе может привести к обморожению за считаные минуты, — говорится в бюллетене Национальной метеорологической службы. — Если вам нужно путешествовать или находиться на улице, подготовьтесь к экстремальным холодам, одеваясь слоями, закрывая как можно больше открытых участков кожи».

    Смерти в результате непогоды зарегистрированы в Колорадо, Канзасе, Оклахоме, Небраске, Нью-Йорке и других штатах. В частности, в районе Буффало два человека скончались в своих домах, потому что бригады скорой помощи не смогли добраться до них сквозь снежную бурю. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул заявила, что в пятницу почти все пожарные машины в городе застряли в снегу. Международный аэропорт также был закрыт.

    Слепящие метели, ледяной дождь и сильный холод стали причинами отключения электричества в некоторых местах от Мэна до Сиэтла, сотни тысяч домов, в том числе предприятия, остались без света.

    Как уже писала «Фонтанка», в пятницу в ДТП с 50 автомобилями в Огайо погибли четыре автомобилиста.

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