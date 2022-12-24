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    «Арктический взрыв» в США и Канаде: 19 погибших, ДТП с 50 машинами, отменены тысячи рейсов, индейцы жгут одежду

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    Около 200 миллионов американцев оказались в зоне влияния мощного зимнего шторма. Из-за него погибли уже как минимум 19 человек. Без электричества остались более 1,5 миллиона человек. В пятницу в США было отменено более 5,9 тысячи авиарейсов, также отменены еще 1,2 тысячи субботних рейсов. Об этом 24 декабря пишет BBC.

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    Шторм растянулся более чем на 3 200 километров от Техаса до Квебека. «Бомбовый циклон» с резко падающим давлением вызвал снежную бурю на Великих озерах на границе США и Канады. От «арктического взрыва» в Канаде пострадали Онтарио и Квебек. Территория от Британской Колумбии до Ньюфаундленда попала под угрозу зимних штормов и экстремального холода. Прибрежные наводнения наблюдались в Новой Англии, Нью-Йорке и Нью-Джерси. В Сиэтле и Портленде местные жители катались на коньках по замёрзшим улицам. В Южной Дакоте у индейцев закончилось топливо, и они начали жечь одежду.

    Среди погибших — жертвы многочисленных аварий. Так, в ДТП с 50 автомобилями в Огайо вчера погибли четыре автомобилиста.

    В ближайшие несколько дней может быть побито более 100 ежедневных рекордов низкой температуры.

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