В Петербурге корги-кафе продало трех собак, это обернулось скандалом

Кафе Corgi club в «Севкабеле» продало трех собак, об этом «Фонтанке» 7 января рассказала петербурженка Анастасия, которая купила двух животных и планирует найти им новые семьи.

В семье Анастасии живут три корги, о продаже собак из кафе, по ее словам, ей сообщили подписчики. Обстоятельства продажи обеспокоили девушку. «Они продали трех собак, но я успела выкупить только двух: Соню и Лилу. Джессику купили другие люди днем ранее, — рассказала Анастасия. — Они, когда открыли корги-кафе, писали, что собаки — это члены их семьи, любимцы и т. д. А по факту просто продали трех собак на Avito по 30 тысяч рублей за каждую. Вот вам и члены семьи».

Объявление о продаже уже снято с публикации, но все еще доступно для просмотра. Собеседница предоставила доказательства оплаты покупки двух собак и выписки по результатам осмотра ветеринара. В переписке продавец (переписка есть в распоряжении редакции) утверждает, что животные абсолютно здоровы. На деле это оказалось не так.

Дифференциальный диагноз Лилу: дерматит, отит, пододерматит, гельминтоз/протозооз, также у животного сломаны три зуба. У Сони — травма роговицы. «Елена и Юлия (администратор корги-кафе) ничего у меня не спросили, где я живу, чем занимаюсь, зачем мне две собаки, им было всё равно, была цель просто продать. Я спросила, кому продали Джессику, мне толком ничего не сказали. Молодая семья из Питера — это всё, что мне сказали», — добавила Анастасия.

Елена Лунева, хозяйка корги-кафе, в разговоре с «Фонтанкой» поинтересовалась, о чем пойдет речь, и, услышав тему, сказала, что может поговорить только 8 января. В группе кафе «ВКонтакте» накануне появились два сообщения. Первое — о закрытии кафе в связи с переездом. Второе — с обвинением неназванных людей в покупке корги ради пиара. Отзыв о покупателях содержит крайне грубые выражения. В публикации не говорится, что собак продали, автор использует выражение «отдать» (в связи с переездом и невозможностью уделять животным достаточно внимания), однако покупателей с оговоркой «скорее всего» автор обвиняет в намерении перепродать животных. Кроме того, автор утверждает, что якобы покупатели рассказали, что намереваются забрать животных сразу в семью.