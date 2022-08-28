В «Севкабель Порту» приостановило работу только открывшееся корги-кафе после появления петиции

В «Севкабель Порту» приостановило работу корги-кафе. Об этом «Фонтанке» 28 августа сообщили представители пространства.
«Первоначальная концепция проекта нового резидента не совпала с реализуемой. Предполагалось, что это станет местом, где владельцы корги и их питомцы общаются и проводят время вместе, специализированным клубом любителей корги», — говорится в сообщении.
Завтра пройдет совещание по вопросам дальнейшего взаимодействия с арендаторами. До представителей кафе «Фонтанке» дозвониться не удалось.
Создательница корги-кафе рассказывала в соцсетях, что подглядела идею в передаче «Орел и решка», где показали кафе с сурикатами. Весной, поделилась женщина, у нее появились 7 коржат.
«Идея купить сразу 7 корги многим показалась безумной. У меня большая семья: двое детей, огромный мейн-кун, теперь ещё 7 коржат. Я заслуживаю звание мать-героиня, минимум <...> Скажу честно, подсмотрела в «Орле и решке». Выпуск из Сеула, где показали кафе с сурикатами. Ничего милее я не видела», — написала она во «ВКонтакте».
Кафе критиковали в соцсетях — кое-кто посчитал, что такой формат сравним с контактным зоопарком, и по отношению к собакам это не очень гуманно. Вскоре на сайте Change.org появилась петиция, в которой активисты призвали закрыть корги-кафе. Неравнодушные петербуржцы решили, что собаки будут регулярно испытывать стресс из-за такого содержания.