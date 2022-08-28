В «Севкабель Порту» приостановило работу только открывшееся корги-кафе после появления петиции

В «Севкабель Порту» приостановило работу корги-кафе. Об этом «Фонтанке» 28 августа сообщили представители пространства.



«Первоначальная концепция проекта нового резидента не совпала с реализуемой. Предполагалось, что это станет местом, где владельцы корги и их питомцы общаются и проводят время вместе, специализированным клубом любителей корги», — говорится в сообщении.



Завтра пройдет совещание по вопросам дальнейшего взаимодействия с арендаторами. До представителей кафе «Фонтанке» дозвониться не удалось.