Белоснежка и семь корги. Владелица закрытого антикафе с собаками видит чужой интерес в травле ее проекта

Фото: Скриншот youtube.com/Emily Louise Maitland Поделиться Поделиться





Хозяйка Corgi Club из Петербурга почувствовала на себе всю мощь культуры отмены. Увидевшие в ее проекте контактный зоопарк активисты оставили тысячи негативных комментариев в соцсетях женщины и общественного пространства, где заведение поселилось абсолютно открыто и легально. Под давлением народного гнева 29 августа арендодатель приостановил работу Corgi Club — кафе, в котором посетителям предлагалось общаться с собаками породы корги. Опальная предпринимательница подозревает, что за атакой на нее может скрываться чей-то личный интерес. «Фонтанка» разбиралась, как начиналась эта история и чем заканчивается, а также подробно изучила «звериное» законодательство и поняла, в чем была ошибка начинающей предпринимательницы.

Мечта

Елена Лунева из Петербурга два года вынашивала идею создать антикафе с собаками породы вельш-корги. Задумка родилась после просмотра выпуска «Орла и решки» из Сеула, где показали кафе с сурикатами. Так в семье с двумя детьми и котом мейнкуном появились семеро щенков: Лея, Мия, Лилу, Салли, Соня, Луна и Джессика.

Женщина вела блог в соцсетях о том, как идет к мечте: заводит щенков, дрессирует, арендует помещение в «Севкабель порту», получает согласования в надзорных органах и делает ремонт. Делилась размышлениями и рассказывала о трудностях, с которыми сталкивается.



«Сейчас я уже не впадаю в панику при решении финансовых и юридических вопросов. Но всё-таки, если вы надумали открыть своё дело, подумайте 1000 раз. Порой испытания жёстче, чем на форте «Боярд». Наберитесь терпения, — советовала Елена подписчикам. — Если вы хотите начать что-то новое и вам нужен совет, я скажу только одно. Пробуйте и не бойтесь. Сдаться никогда не поздно».

Она признавалась, что были опасения, что в профиль зайдет «какой-нибудь токсичный человек» и на нее польется «шквал хейта», но «пока этого не случилось». Елена готовилась защищать свою идею от критиков: «Не понимать и не разделять чьё-то мнение — это нормально. Непонимание со стороны чужих или малознакомых людей — это норма. Что бы вы ни делали, всегда найдётся умник, который знает, как правильно вести бизнес, открывать кафе, дрессировать собак. Послушайте и забудьте». Очень скоро начинающей предпринимательнице пришлось доказывать, что это были не просто тезисы с какого-нибудь бизнес-тренинга, а ее осознанная позиция.



Открытие

Корги-кафе в пространстве «Исткабель» (Восточная часть «Севкабель порта») открылось 20 августа. Оно работало по принципу антикафе: посетители платят деньги за время, проведенное здесь, а не за еду. Чай, кофе, печенье — бесплатно, остальные закуски и напитки — за дополнительную плату. В стоимость минут входит общение с корги.



Но общественность возмутилась не сразу. Неделю кафе работало в спокойном режиме, а Елена репостила в аккаунт сторис с довольными посетителями. Первые негативные комментарии корги-кафе стало получать с 27 августа. В тот же день на сайте change.org появилась петиция с требованием закрыть заведение. Автор посчитал, что животных используют «для развлечения и удовлетворения потребностей посетителей», увидел в этом схему работы контактного зоопарка, «издевательство над животными, недостаточный и неподобающий уход за ними» и жестокое обращение. За следующие четыре дня петиция набрала всего лишь 869 подписей. Настоящая война началась в комментариях. Скорее всего, кто-то отправил ссылку на материалы крупным блогерам, предполагает Елена.



Скандал

Вечером 27 августа в телеграм-канале тревел-блогера Александры Мусиной (40 тыс. подписчиков в Telegram, 454 тыс. подписчиков в заблокированном на территории РФ Instagram*) появился пост: «Одна безумная тётка решила, что ей можно всё. Но в век интернета подобных можно легко осадить, если действовать толпой». К нему прилагалась ссылка на аккаунт Елены, на сайт прокуратуры и готовый текст заявления в надзорный орган.



На следующий день посты с обвинениями и призывом жаловаться на хозяйку кафе в прокуратуру появились в крупных профильных чатах и сообществах хозяев корги.



Подписчицы Александры в комментариях вставляли готовую жалобу в форму для обращений в прокуратуру и советовались, какую тему обращения будет правильнее выбрать. Елену там называли Круэллой Девиль, возмущались слишком маленьким, по их мнению, размером домашнего вольера для семи собак, осуждали подвешивание за игрушку-канат при дрессировке в момент, когда она находилась в пасти у питомца. Эти кадры были опубликованы в личном блоге владелицы.

«С собаками до года нельзя играть в канатики и перетяжку игрушками, так как потом поедет прикус. Как жаль, что эта горе-бизнесменша этого не знает», — писали критики. Также они предположили, что животные не могут спать положенные им 15–16 часов в день при графике работы кафе с 12 до 20 часов, хотя почему — со стороны неясно.



Некоторые недовольные лично приходили к кафе, чтобы встретиться с владелицей офлайн, но в воскресенье, 29 августа, оно было закрыто. По чатам распространялся скриншот «рассказа посетительницы», где говорилось, якобы сын Елены ударил одну из собак по морде, чтобы показать, что она не кусается. Фото- или видеоподтверждений этому предоставлено не было.



Порцию негатива получила и заводчица, у которой предпринимательница приобрела трех из семи щенков. Черт дернул женщину поддержать идею и похвалить клиентку в соцсетях. Вскоре после того, как ее комментарий отыскали активисты, она закрыла аккаунт.

К слову, девочки-корги у нее стоят по 75 тысяч рублей. То есть минимальные инвестиции в проект составили полмиллиона — только на покупку семерых щенков.

Недоглядели

Зоолюбители также бомбили комментариями аккаунт «Севкабеля». Вечером в воскресенье в пространстве заявили, что кафе приостановило работу, вопрос дальнейшего взаимодействия с арендатором обсудят на совещании.

«Первоначальная концепция проекта нового резидента не совпала с реализуемой. Предполагалось, что это станет местом, где владельцы корги и их питомцы общаются и проводят время вместе, специализированным клубом любителей корги», — говорилось в сообщении.



Однако в аккаунте того же «Исткабеля» 26–27 августа был опубликован анонс с подробным описанием проекта, частично отвечавший на претензии активистов. Там говорилось, что площадь помещения составляет 70 кв. м, что «обеспечивает свободу передвижения», а если собаки устали, они могут, никого не спросив, отправиться в комнату отдыха. Трижды в день они гуляют по территории порта, а организаторы планируют обучиться канистерапии — методу реабилитации, который способствует улучшению состояния детей с особенностями развития. Также было написано про «антистресс»-функцию кафе, и это слово послужило одним из триггеров.

После скандала пост был удален. Как минимум на 2:04 29 августа он был на месте.



Скриншот из чата Поделиться Поделиться





Против шерсти

«Фонтанка» попросила прокомментировать ситуацию представителей петербургского сообщества владельцев корги, не участвовавших в интернет-войне. Им идея с антикафе тоже не понравилась, главным образом потому, что напомнило контактный зоопарк.

«Я не очень вникала в ситуацию, хотя, конечно, слышала о ней. Я не поддерживаю контактные зоопарки, а судя по рекламе, это было очень похоже. И не люблю коммерческого использования животных. Есть любовь к собакам, а есть любовь к деньгам. И это очень видно, это два очень разных вида любви, считает Анна Кузнецова, заводчик корги, инструктор по дрессировке. В ее питомнике сейчас можно приобрести щенка корги за 100 тысяч рублей. — Там, где любовь к собакам, все сделано так, чтобы им было удобно и комфортно, при любви к деньгам, как живут собаки и что они думают — неважно. У собак не было возможности уйти от посетителей. К тому же это совсем молодые собаки, подростки, для них особенно важно иметь возможность спать хотя бы по 16 часов в день, важно получать адекватные физические и умственные нагрузки».



В случае с корги она отмечает еще одну проблему, которая пока, возможно, не стоит остро, но может проявиться, когда щенки подрастут.

«Пемброки ревнивые собаки, я слабо верю в счастливую совместную жизнь семи сук в таком тесном пространстве. Сейчас, пока они еще щенки, все окей, но после полового созревания с очень большой вероятностью могут начаться конфликты. И все, кто занимается корги, знают случаи, когда собаки убивали друг друга — за ресурс, за пространство. Я не говорю, что это бы обязательно случилось. Но корги — овчарка с характером и с зубами. А значит, гарантий, что она никого не укусит (как и в случае с ежами, котами, чихуа-хуа), нет никаких. Дело не в породе. Думаю, кафе бультерьеров закрыли бы гораздо быстрее», — размышляет Анна.



«Хочу сразу сказать, что своё мнение уже озвучили ведущие заводчики породы ВКП (порода вельш-корги пемброк. — Прим. ред.), кинологи, зоопсихологи и ветеринары, они подробно объяснили, почему этот проект существовать не должен с профессиональной точки зрения. Я же могу прокомментировать данную ситуацию как просто владелец трех собак породы ВКП. Для меня данное заведение является не чем иным, как контактным зоопарком, ведь формат таков: платишь деньги — трогаешь собак», — говорит Анастасия Минакова, организатор корги-встреч в Петербурге.



«Я даже на секунду не могу и не хочу представлять, что мои собаки будут 24/7 жить в кафе, развлекая толпы людей. Мы любим ездить с собаками на залив, гулять в лесу, берем их с собой в дальние поездки и, как вы верно отметили выше, организовываем корги-встречи. А этих собак купили специально для работы в кафе, не для любви, заботы и обожания! Собаки живые существа, а не игрушки», — продолжает она.

Владельцы корги отмечают, что породу многие ошибочно считают «мимимишной», забывая, что перед ними «овчарка на коротких лапах». К тому же многие собаки вообще не любят посторонних людей и детей.

По мнению Анастасии, корги-кафе могло бы иметь успех в другом формате — если бы оно тематически было посвящено корги, с выпечкой, мерчем, возможностью приходить туда со своими собаками, устраивать встречи или же помогать пристраивать бездомных животных. Если они будут привиты, обработаны от внешних и внутренних паразитов, осмотрены по графику ветеринаром и смогут отдыхать, когда захотят.

«Я искренне надеюсь, что Елена (владелица данного заведения) просто не изучила вопрос досконально и, по всей видимости, ей попались недобросовестные заводчики и кинологи, которые не объяснили, почему открытие такого места — это очень плохая идея», — говорит девушка.



А что такого?

Про антикафе с котами, ежами, енотами, которые существуют в городе, и не в одном экземпляре, в чатах и комментариях говорили: «Это другое». Там следят за тем, чтобы животные не переутомились, запрещают их трогать, когда они спят, ограничивают количество гостей и время посещения. В случае с корги-кафе вроде бы подразумевалось ровно то же самое. Насколько известно, присутствовать одновременно могли до 10 человек.



Мы попытались разобраться, в чем отличия и как вообще работают такие проекты. С котокафе все оказалось понятно сразу. Чаще всего они имеют социальную направленность.

«Большая часть наших кошек живут у нас временно и ищут дом. Мы — приют открытого типа, — объясняет заместитель директора «Республики кошек» Ольга Титович. — Мы не являемся прибыльным проектом, мы — благотворительный проект. Работаем как НКО. Какие-то коммерческие услуги, которые мы предлагаем, — кофе, сувениры, все вещи, за которые люди платят деньги, — идут на нужды приюта».

Общение кошек с людьми, по ее словам, не является коммерческой услугой. Цель проекта — дать возможность людям и животным свободно познакомиться и пообщаться. Но аренда площадки, ветеринарное обслуживание, чистота, электричество и тепло стоят денег.



«У нас текучка кошачьих кадров. Мы забираем их из приютов, пристраиваем, берем новых, спасаем, вакцинируем — постоянный поток животных», — добавляет Ольга. В «Республике» также есть породистые питомцы, которые прошли обучение как пет-терапевты. Они участвуют в благотворительных проектах с хосписами и не пристраиваются.

Есть пример работы аналогичного проекта с собаками — пёсокафе Dog house в Новосибирске. Также пёсокафе планируют запустить в Москве.

А что с енотами?

Но если с кошками и собаками все понятно, как быть с другими животными? Проекты с ними, следуя логике активистов, напоминают контактные зоопарки еще больше, чем с домашними питомцами.

Контактные зоопарки в стране запрещены с 1 января 2020 года. Согласно п. 4 ст. 15 ФЗ «Об ответственном обращении с животными» использование животных в культурно-зрелищных целях с предоставлением зрителям или посетителям физического контакта с животными не допускается. Но как всегда есть несколько «но».

Зоопарки, дельфинарии и цирки же никто не отменял? К ним установили требования, которые содержатся в постановлении правительства от 30 декабря 2019 года («Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию»). Документ, например, содержит нормативы по размеру вольеров, комфортную температуру воды, требования к ее качеству и периодичность взятия проб.



Там же прописана возможность зоопарка организовать «площадку для общения с животными» — «обособленное место (на открытом воздухе или в помещении) на территории зоопарка или зоосада, где посетители могут находиться в физическом контакте с животными (соприкосновение, кормление, поение) в культурно-развлекательных, просветительных, рекреационных или терапевтических целях». Такое есть в Ленинградском зоопарке, например. Физический контакт посетителей с животными допускается только на таких площадках по графику и обязательно под контролем сотрудников.

Так, в правовое поле врывается тайм-кафе с ежами «Ежеминутка». Его владелец индивидуальный предприниматель Марк Лобынцев имеет бессрочную лицензию Россельхознадзора на содержание и использование животных в зоопарках.

Ему же принадлежит антикафе «Совиный дом». На странице проекта указано, что это «первый в России совиный зоотеатр». Такой термин тоже содержится в постановлении правительства.

Кроме того, «Совиный дом» позиционирует себя как образовательную и культурно — развивающую площадку. Это тоже один из проездных билетов в правовое поле. Его же использует дом енотов Енотовиль в Петербурге. на сайте сказано, что это «самая масштабная образовательная выставка ручных енотов» в городе.



Выставки животных тоже не запрещены законом, но к ним выдвигаются жесткие требования, например они не могут работать дольше четырех дней. Подробнее изучить из можно под пунктом VI постановления. Время работы — похоже, одно из главных отличий выставки от контактного зоопарка, который работает стационарно. На это советовал обратить внимание председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Чем все закончилось на сегодня

К вечеру понедельника в группе кафе во «Вконтакте» появилось обращение к зоозащитникам:

«Мы очень любим своих питомцев и всячески оберегаем их от того, что им неприятно. Они всегда в заботе, тепле и уюте. С малышами все в порядке, они лишь скучают по общению с людьми. Возможно вам показалось, что мы эксплуатируем наших питомцев, но это совершенно не так, мы их очень любим и заботимся о них. У нас кафе, не контактный зоопарк (пёсели — только приятный бонус). В данной ситуации мы подверглись необоснованной травле из-за нескольких не очень адекватных человек, которым что-то «почудилось/показалось». Просим вас проверять информацию, прежде чем начинать буллинг», — говорилось в посте.



В разговоре с «Фонтанкой» Елена сообщила, что закрыла комментарии. Сейчас там можно увидеть ответы на несколько важных вопросов: корги не содержатся в клетке и не живут в кафе, на, так сказать, рабочем месте у них есть отдельная комната для отдыха с лежанками, игрушками, едой и водой, куда ведет специальное отверстие в двери.

До того, как кафе подчистило комментарии (справедливости ради, это делали обе стороны конфликта), некоторые сообщения на странице были оставлены явно с недавно созданных фейковых аккаунтов. Владелица кафе подтвердила, что атака ботов имела место быть. «Атака — это скорее всего заказная история, — говорит Елена. — Сейчас разбираемся. В один день подобные вспышки на ровном месте не начинаются. Я целый год веду этот блог, все тихо и спокойно, а тут вдруг за один день…».

Но кто-то должен был заказать и оплатить такую атаку. Подозрения, по ее словам, падают на некую личность, называть которую женщина не стала, поскольку не хочет быть голословной. «Я такими методами, как там, не работаю, не вру и не пытаюсь оклеветать кого-то», — объяснила она свою позицию. Об остальном Елена пока говорить не готова.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Севкабеля», все еще продолжаются переговоры с арендатором, юристами с обеих сторон, зоопсихологами и кинологами. Через пару дней, когда решение будет принято, пространство обещает выпустить официальное заявление. Там настаивают, что концепция проекта оказалось не той, что предполагалась изначально, и отмечают, что выступали и выступают против использования животных в коммерческих целях.

Кафе временно приостановило работу для консультаций с юристами, ветеринарами и Роспотребнадзором. Собаки находятся дома у хозяев.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

