Корги-кафе в Петербурге открылось в новом формате. Собаки будут находиться в нем в определенные часы

Кафе Corgi club в «Севкабеле» открылось снова, но теперь уже в новом формате. Основательница заведения уверяет, что учла и исправила все ошибки. Теперь пообщаться с собаками породы корги в нем можно будет в определенное время.



Как рассказала в соцсетях 23 сентября владелица проекта Елена Лунева, изначально она хотела открыть заведение для ознакомления с породой и особенностями воспитания корги. «Делали это впервые, столкнулись с ошибками, поэтому взяли паузу и позвали экспертов для того, чтобы выяснить все нюансы», – пояснила она.

