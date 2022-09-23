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    Корги-кафе в Петербурге открылось в новом формате. Собаки будут находиться в нем в определенные часы

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    Кафе Corgi club в «Севкабеле» открылось снова, но теперь уже в новом формате. Основательница заведения уверяет, что учла и исправила все ошибки. Теперь пообщаться с собаками породы корги в нем можно будет в определенное время.

    Как рассказала в соцсетях 23 сентября владелица проекта Елена Лунева, изначально она хотела открыть заведение для ознакомления с породой и особенностями воспитания корги. «Делали это впервые, столкнулись с ошибками, поэтому взяли паузу и позвали экспертов для того, чтобы выяснить все нюансы», – пояснила она.

    По ее словам, все ошибки учли и исправили, заведение привели в порядок в соответствии с нормами. Оно продолжит работу в формате тайм-кафе, но собаки будут в нем только на время лекций для демонстрации команд, обучения и прочих активностей. Посетить его можно будет с четверга по воскресенье.

    Corgi club открылся 20 августа. Через неделю зоолюбители потребовали закрыть проект, потому что посчитали его контактным зоопарком. Из-за этого площадка «Севкабель» временно приостановила работу кафе, чтобы разобраться в ситуации.

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