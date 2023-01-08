    Сейчас

    -13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -13˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как -17

    2 м/с, вос

    769мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.34eur75.66

    Курского депутата хотят выгнать из парламента из-за видео из Мексики — он уходить не собирается

    3744
    16 комментариев

    Губернатор Курской области Роман Старовойт и сенатор Андрей Турчак в резких фразах осудили депутата местного парламента Максима Васильева. Праздники он провел в Мексике и ел креветки, а теперь не хочет уходить из думы.

    Видео было опубликовано в одном из телеграм-каналов несколько дней назад. В кадре народный избранник пьет коктейль и заедает его креветками, от него звучат слова поздравления. После публикации на депутата полилась волна критики с общим посылом, что народному избраннику, тем более в нынешние времена, не место на мексиканских курортах.

    Ролик увидел и губернатор региона, и сенатор Турчак. Оба высказались в том духе, что теперь Васильеву не место в депутатском кресле. Депутат отметил, что ему важно их мнение, но уходить с поста не собирается — он в думе 20 лет, в последний созыв попал как самовыдвиженец, так что решить его судьбу, отмечает депутат, могут только избиратели. Он также рассказал «Подъему», что ролик был снят для родственников и публиковать его он нигде не собирался.

    ЛАЙК3
    СМЕХ20
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close