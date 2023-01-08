Курского депутата хотят выгнать из парламента из-за видео из Мексики — он уходить не собирается

Губернатор Курской области Роман Старовойт и сенатор Андрей Турчак в резких фразах осудили депутата местного парламента Максима Васильева. Праздники он провел в Мексике и ел креветки, а теперь не хочет уходить из думы.

Видео было опубликовано в одном из телеграм-каналов несколько дней назад. В кадре народный избранник пьет коктейль и заедает его креветками, от него звучат слова поздравления. После публикации на депутата полилась волна критики с общим посылом, что народному избраннику, тем более в нынешние времена, не место на мексиканских курортах.