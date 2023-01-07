    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Облачно, снег

    Ощущается как -10

    0 м/с, штиль

    771мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd70.34eur75.66

    В Рождественскую ночь на лед Фонтанки свалился автомобиль

    121
    обсудить

    В Рождественскую ночь автомобиль белого цвета снес ограждение на набережной реки Фонтанки и приземлился на лёд.

    ПоделитьсяПоделиться

    На месте работают полиция, медики, спасатели. Данные о пострадавших уточняются.

    читатель «Фонтанки»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close