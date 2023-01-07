В Рождественскую ночь на лед Фонтанки свалился автомобиль

В Рождественскую ночь автомобиль белого цвета снес ограждение на набережной реки Фонтанки и приземлился на лёд.
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На месте работают полиция, медики, спасатели. Данные о пострадавших уточняются.
читатель «Фонтанки»
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В Рождественскую ночь автомобиль белого цвета снес ограждение на набережной реки Фонтанки и приземлился на лёд.
На месте работают полиция, медики, спасатели. Данные о пострадавших уточняются.
читатель «Фонтанки»
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