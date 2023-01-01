Хороводы на Невском и много полиции. Как встречали Новый год в Петербурге

Фото: Анастасия Барашкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Традиционное празднование Нового года в центре Петербурга в ночь на 1 января прошло без былого размаха. Однако люди все равно собрались. Веселью не помешали даже повышенные меры безопасности.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Движение на ряде улиц в центре Петербурга перекрыли загодя, и люди начали подтягиваться к Дворцовой площади уже в начале десятого вечера. Правда, не обошлось без неожиданного и не самого приятного сюрприза: Невский проспект вдруг оказался перекрыт и для пешеходов. Впрочем, как и проход на главную площадь города. Звучали слова об «обследовании территории» и просьбы идти в обход.

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пока одни метались в попытке прорваться к Дворцовой площади, другие наслаждались выступлениями уличных музыкантов. Их, как рассказал корреспондент «Фонтанки», было много. Бороться за зрителя почти не приходилось — каждый мог выбрать звучание по вкусу.

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Проход на Дворцовую был огорожен традиционными рамками. Входящих не только просили показать, что в сумках, но и ощупывали. У главной ели Петербурга стояли традиционные ограждения. В честь Нового года и скопления людей рядом дежурила охрана на случай «как бы чего не вышло».

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Массовым сбор так и не получился: людей оказалось примерно в 2 раза меньше, чем в прошлом году. Тем не менее Новый год пришел. С боем курантов под дружное «Ура!» пошли знакомства и эмоции. Кто-то водил хороводы, кто-то обнимался.

«Фонтанка.ру»

Фото: Анастасия Барашкова/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Были и те, кто в первые минуты попытались запустить фейерверки в центре города. Полиция реагировала чутко. Не обошлось без задержаний. Людей забирали в автобусы, в которых тоже кипели страсти.

Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

Фото: Анастасия Барашкова/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Тем не менее город гулял. Петроградская сторона подарила горожанам фейерверк не хуже городского. Запечатлеть его удалось благодаря супервидовой веб-камере.

Фото: супервидовая веб-камера Фото: супервидовая веб-камера Фото: супервидовая веб-камера Фото: супервидовая веб-камера Фото: супервидовая веб-камера Фото: супервидовая веб-камера Поделиться Поделиться





Не отставали и другие районы. Пиротехника буквально расцвечивала небо. Некоторым повезло наблюдать красоту прямо из окна.