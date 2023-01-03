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    Что Меладзе ответил тем, кто требует лишить его гражданства и наград

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    Певец Валерий Меладзе объяснился после инцидента на вечеринке в Дубае, после которого его теперь требуют лишить гражданства России, всех наград и званий и даже признать иноагентом.

    Как написал певец в соцсетях 3 января, «вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди». «Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить, — пишет Меладзе. — Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы».

    Что произошло на выступлении Меладзе в Дубае и почему его осудили активисты и политики в России — читайте на «Фонтанке».

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