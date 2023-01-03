Меладзе хотят лишить гражданства России и всех наград. Он позволил лишнего на вечеринке

Певец Валерий Меладзе, выступавший на вечеринке в Дубае, продолжил популярное украинское приветствие. Посыл исходил от зрителя, и хотя исполнитель практически сразу уточнил, что «мы тут вне политики», запись утекла в Сеть и спровоцировала скандал. Теперь Меладзе хотят лишить званий и даже гражданства.

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов в своём Telegram-канале предложил лишить певца всех званий. «Это будет честно и справедливо», — написал он. С тем же предложением — лишить всех наград и званий — выступила в комментарии каналу 360 и председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.