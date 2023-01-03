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    Меладзе хотят лишить гражданства России и всех наград. Он позволил лишнего на вечеринке

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    Певец Валерий Меладзе, выступавший на вечеринке в Дубае, продолжил популярное украинское приветствие. Посыл исходил от зрителя, и хотя исполнитель практически сразу уточнил, что «мы тут вне политики», запись утекла в Сеть и спровоцировала скандал. Теперь Меладзе хотят лишить званий и даже гражданства.

    Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов в своём Telegram-канале предложил лишить певца всех званий. «Это будет честно и справедливо», — написал он. С тем же предложением — лишить всех наград и званий — выступила в комментарии каналу 360 и председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.

    Глава Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов пошёл дальше и заявил, что артиста необходимо признать иностранным агентом, а также снять с эфиров. А сенатор Елена Афанасьева в своём Telegram-канале и вовсе предложила лишить Валерия Меладзе гражданства России.

    Сам Валерий Меладзе в своих соцсетях пока никак не прокомментировал ситуацию.

    «Фонтанка» в августе отмечала, что Валерий Меладзе снова поёт. Несмотря на осуждение боевых действий на Украине, якобы утраченный интерес к шоу-бизнесу и обещания вернуться к прежней профессии. Его менеджер уточнил, что пост про завершение карьеры был просто шуткой.

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