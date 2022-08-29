Сам себе кричал: «Ухожу навсегда!» В России заметили, что Меладзе поет

Валерий Меладзе снова поёт. Несмотря на осуждение боевых действий на Украине, обещания вернуться к прежней профессии и якобы утраченный интерес к шоу-бизнесу. Певец не только не ушел со сцены, но и благополучно выступал в Монако. В минувшие выходные был замечен в Москве. Красноярский депутат Швыткин уже попросил главу СК Бастрыкина проверить концертную площадку. А чуть раньше менеджер певца заявил, что пост про завершение карьеры был просто шуткой. Выступление Меладзе на фоне возвращения в Россию Аллы Пугачевой стало одной из самых обсуждаемых тем в российском сегменте интернета. Ранее «Фонтанка» сообщала, что Меладзе находится в «списке запрещенных артистов», который с июля кочует по чатам промоутеров.

