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    Женщина, которая вернулась. Рунет взволнован появлением Пугачевой в Москве

    5867
    24 комментария

    Алла Пугачева вернулась в Россию, «и уже давно», как утверждает сама примадонна. Говорит, у нее просто кончился отпуск. Весной певица вместе с семьей уехала из России, вот обратно вернулась без мужа. Максим Галкин остался гастролировать. Сама Пугачева говорит, что вернулась «порядок наводить». Ее приезд вызвал волну конспирологических версий, в соцсетях звучат идеи о том, что Алла Пугачева должна извиниться за свое бегство.

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    Комментарии 24

    DEMOMON29 Авг 2022 в 17:46
    Да ну её...
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