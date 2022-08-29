Алла Пугачева вернулась в Россию, «и уже давно», как утверждает сама примадонна. Говорит, у нее просто кончился отпуск. Весной певица вместе с семьей уехала из России, вот обратно вернулась без мужа. Максим Галкин остался гастролировать. Сама Пугачева говорит, что вернулась «порядок наводить». Ее приезд вызвал волну конспирологических версий, в соцсетях звучат идеи о том, что Алла Пугачева должна извиниться за свое бегство.
Женщина, которая вернулась. Рунет взволнован появлением Пугачевой в Москве
Алла Пугачева вернулась в Россию, «и уже давно», как утверждает сама примадонна. Говорит, у нее просто кончился отпуск. Весной певица вместе с семьей уехала из России, вот обратно вернулась без мужа. Максим Галкин остался гастролировать. Сама Пугачева говорит, что вернулась «порядок наводить». Ее приезд вызвал волну конспирологических версий, в соцсетях звучат идеи о том, что Алла Пугачева должна извиниться за свое бегство.
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