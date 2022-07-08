«Им понравилось держать всё под контролем»: концертные площадки Петербурга не скрывают существование «стоп-листа»

«Фонтанка» обзвонила концертные площадки под видом продюсера, желающего организовать концерт артиста из «черного списка» — в наивной надежде, что на практике документ не действует. Но все подтвердилось.

Фото: Роман Дорофеев /«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В попытках подтвердить факт существования списка запрещенных артистов накануне «Фонтанка» звонила и писала разным продюсерам, в том числе очень известным. Один из них, признав хождение блэк-листа и даже сверившись с ним, предложил нашим журналистам попробовать самим «организовать» концерт какой-либо из перечисленных групп и посмотреть, что будет. Вызов принят.



Мы выбрали одну из групп в списке и стали просить площадки забронировать под нее вечер. Начинали издалека — с того, можно ли в принципе организовать концерт. И только получив положительный ответ, говорили, чей именно.



Откровеннее всего ответил сотрудник концертной площадки «Аврора». Разговор был абстрактным, но главное прозвучало неожиданно быстро.

«Есть список запрещенных артистов, который по площадкам направляют от, скажем так, правительства, — прямо ответили в клубе на вопрос о том, всем ли можно на сцену. — Но эта история регулируется не самими площадками. Я надеюсь, вы понимаете. Это регулируется очень сильно сверху. Надо это учитывать на всякий случай, потому что «прилететь» за это может и вам, и нам».



На невольное удивление корреспондента «Фонтанки», неужели «прилететь» может только за сам факт проведения концерта, в клубе попытались успокоить:

«Если артиста нет в «запрещенном» вот этом «прекрасном» списке, в котором их много разных... Кто там, господи... Меладзе, «2Маши» — люди, кто высказывался против специальной операции, — они включены в своеобразный черный список, и концерты их отменяются, потом те же Anacondaz, которых снимают с фестивалей, — потому что идет давление на организаторов и площадки сверху. Если группы этой нет в этом списке, то тогда всё пройдет адекватно».



На вопрос об обновлениях листа в клубе заметили, что «арт-директор пока никакие новые списки не спускал», но, кажется, «их уже опубликовали через СМИ».

В Roof Place по телефону, оставленному на официальном сайте для обращения по вопросам аренды, молодой человек, представившийся Кириллом, попросил все запросы отправлять на почту и ждать ответа. На вопрос «а есть ли смысл, раз существуют стоп-листы» Кирилл ответил, что ни о чем таком не знает, и положил трубку.



В ДК им. Ленсовета о списках не говорили — гендиректор Анна Овчинникова предложила связаться со своим замом и назвать конкретные даты, после чего «можно будет посмотреть по репертуару, что у нас встает, что не встает, по времени». Впрочем, тут же выяснилось, что на октябрь и ноябрь все равно уже нет дат, выпадающих на пятницу или выходные.



В руководстве одной из частных площадок сообщили, что «физически» списка сверху им не присылали, но есть условия: неугодных просто не согласуют в комитете по культуре. Эта система стала актуальной и для негосударственных залов в период COVID-19, раньше она царила только на подведомственных комитету.

«Они под видом коронавирусных ограничений оставили в своем ведении согласование концертов. Мы и не сомневались, что так будет — им понравилось держать все под свои контролем», — пояснили в клубе.



Услышанное в ходе эксперимента показало: информация продюсеров, с которыми журналисты связывались накануне, верна.

Так, один из них в качестве иллюстрации поделился с «Фонтанкой» своим недавним опытом организации мероприятия. Ему отказали дважды. Одна площадка, государственная, — из-за того, что «комитет не согласует» (продюсера на этапе выбора даты предупредили, что «сейчас каждое имя утверждается» — впрочем, он подозревает, что так было и раньше). А негосударственная и даже, можно сказать, либеральная, — буквально, «на всякий случай», чтобы не привлекать к себе внимания. И это при том, что заявленной звезды в списке «запрещенных», который получила «Фонтанка», нет.



«Фонтанка.ру»

