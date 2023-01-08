«Абсолютно правильно грустить и злиться». Как привести себя в порядок после новогодних каникул

Анатолий Жданов/«Коммерсантъ» Фото: Поделиться Поделиться





Длинные выходные закончились, пора возвращаться к работе. Но нет ни сил, ни желания — словно отдыха не было совсем. Как привести себя в порядок и настроиться на рабочий лад, «Фонтанка» спросила у экспертов.



Виноват стресс

Смена режима — стресс для психики и организма. Катание на лыжах с горы, реализация интересного проекта и даже влюбленность — полезные стрессы, они дают вкус жизни. Но если стресс затягивается, он становится вредным: напряжение не уходит, появляются сильная усталость и апатия.



Наша задача — научиться вытаскивать себя из этого болота, а лучше — не попадать в него. Поможет осознание своих потребностей, — отмечает психолог Юлия Яковлева. Как перестать грустить, что праздники закончились?



Одни лежат на диване перед телевизором и им хорошо, другие срываются в туры с резким перепадом климата в экзотические места, и, свободные от социальных ограничений, пускаются во все тяжкие. А когда праздник закончился, накатывает бессмысленность и безысходность. Чтобы этого не произошло, лучше всего следить за «гигиеной» бытия: вовремя отдыхать, с удовольствием работать, философски принимать то, что рано или поздно все в этой жизни заканчивается, и то, что жизнь происходит тогда, когда мы несём ответственность за свои выборы и желания, — говорит практикующий психолог Алена Мургина. Лайфхак — чтобы первая рабочая неделя не казалась тягостной, можно продлить праздники. Запланируйте на вторую декаду какие-то приятные вещи. Что вы любите, от чего получаете удовольствие? Театр? Каток? Поход в Ботанический сад? Если у вас сейчас есть время, откиньтесь на спинку кресла (если вы сидите), вдохните-выдохните пару раз и представьте или вспомните свой идеальный вечер или несколько вечеров. Какого числа вам было бы удобно организовать что-то в этом духе? Такое планирование даёт психике понимание и уверенность, что ваша жизнь остаётся только вашей, вы сохраняете контроль над ней, — подсказывает психолог Юлия Яковлева.

Как вернуться к ранним подъемам?

Праздники расслабляют — меняется распорядок дня, мы ложимся спать попозже и позже встаем. И вот уже ранний подъем на работу превращается в каторгу.



Если речь не идет о каком-то радикальном нарушении с режимом и сном, то самый простой способ — накануне последнего дня отдыха не ложиться спать до самого утра, а потом постараться бодрствовать часов до 18. Поверьте, к этому времени любой здоровый организм изо всех сил начнёт бороться за сон, вы ляжете спать в 18:30 и более-менее нормально проснетесь утром на работу, — советует Алена Мургина. Пребывание на свежем воздухе в светлое время суток тоже относится к обеспечению физических потребностей. Ловите эту возможность в выходные и не пренебрегайте ею в будни. Если тело полно сил и хорошо себя чувствует, и настроение будет лучше. А если вы не выспались, голодны и находитесь в душном помещении, то, скорее всего, будете раздражаться на всех и вся, добавляет Юлия Яковлева.

Как перестать переедать?

В каникулы меняется график приема пищи: холодильник — вот он, только руку протяни. Накладывают отпечаток и бесконечные пиршества, и салатики с тортиками на завтрак — нужно же спасать заготовленное.

С точки зрения психологии, очень важно получать удовольствие от еды, а не от ее количества. И здесь помогает слово «достаточно». Вы голодны? Ешьте! Но остановитесь в тот момент, когда утолили голод. Испытываете аппетит и хотите вкусненького? Ешьте! Но остановитесь, как только получили удовольствие от вкусного пирожного, — напутствует Алена Мургина.

Из хитростей, которые распространены в различных подходах по работе с пищевой зависимостью (но это именно хитрости! Практика показывает, что важно стремиться к поддержанию правильного образа жизни на постоянной основе), Алена советует следующие:



— Имейте при себе бутылку воды. Чисто физиологически вы съедите меньше, если будете много пить (конечно, имеется в виду вода). — Отдавайте предпочтение нетяжелой пище, которая, тем не менее, даст вам ощущение сытости.

— Не торопитесь есть, помните про «достаточно».



— Переключайте внимание на активности: танцы, игры, общение. Да, иногда мы едим вместо того, чтобы получать другие удовольствия.

Если выстроить стабильный график сна и приема пищи сразу не получится, не надо себя корить. Бережное эмоциональное отношение к себе — ещё один важный навык, который не преподают в школах. Не будьте слишком требовательными к себе, входите в ритм постепенно, — просит Юлия Яковлева. Как снова начать заниматься спортом?

В праздники времени для спорта остается мало, многие забрасывают занятия вовсе, убеждая себя, что фитнес-залы тоже отдыхают — наработанная привычка таскать себя на тренировки пропадает.

Здесь все индивидуально и универсального совета быть просто не может. Стоит задаться вопросом — что является фигурой сопротивления прежнему режиму? Может, нежелание идти в зал «не в лучшей форме», или отсутствие сил и нежелание «заниматься лишь бы как», а не в полную силу, либо просто пока нет настроения? Здесь важно расписаться в этих сопротивлениях, принять их и разрешить себе идти в зал таким, какой есть сейчас, — уверена Алена Мургина.

Как перестать тратить деньги?

Каникулы — это еще и покупка подарков, вкусностей, развлечения. Порой можно так увлечься, что дотянуть до зарплаты бывает сложно.

Многим внимание важнее стоимости подарка, а эмоции вообще не зависят от размера бюджета: вовлеченность в соответствующие переживания — это вопрос индивидуальных особенностей. Если заранее спланировать отдых, добавить в него изобретательности и хорошего настроения, тратиться на дорогие стимулы для развлечения из внешней среды не придется. Ну и, конечно, пригодятся советы многочисленных гуру финансовой грамотности: планировать большие траты заранее, оплачивать их частями, соразмерять с реальными возможностями, — наставляет Алена Мургина.

Как перестать переживать за конфуз?

Случается, что посиделки заканчиваются конфузами — один проснулся в чужом доме, другой натворил что-то стыдное на корпоративе и теперь терзается чувством неловкости.



Кто те самые судьи, перед кем придется расписываться в своей неидеальности, взбалмошности, может, даже распущенности? Иногда с тем самым близким кругом, перед которым стыдно, стоит проговорить это чувство, расписаться в своем стыде. Возможно, история с ночевкой в чужом доме не вызывает у друзей большого осуждения — скорее это для них забавный эпизод. Ну что ж, теперь это часть вашего жизненного опыта. От этого пока никто не умер, — подбадривает Алена Мургина. Как выполнять задуманное?

Подводя итоги года, многие ставят себе новые жизненные цели и дают разного рода обещания. А начать их реализовывать после каникул не хватает запала.

Необязательно реализовывать задуманное сразу после Нового года. Скорее, важно сделать хоть что-то и разрешить себе начать хотя бы с чего-то небольшого, но приятного и вдохновляющего. При этом для начала нового не стоит и уповать на выгадывание у судьбы идеального момента. Это такое заблуждение, что звезды сложатся и у меня все получится. Идеальный момент может не наступить никогда, важно просто хоть что-нибудь начать делать, — отмечает Алена Мургина.

Устал от домочадцев. Как исправить ситуацию?

За длинные каникулы домочадцы устают друг от друга, ссорятся, накапливается взаимная неприязнь.

Нормальный ритм жизни любой пары — чередование этапов слияния и изоляции. В длинные праздники происходит перенасыщение слияния, поэтому выход обоих на работу — вполне оздоровительный момент для преодоления накопленной неприязни. Если разлучиться «по работе» возможности нет, то абсолютно нормально — устроить мини-отпуск друг от друга, сосредоточиться на индивидуальных хобби. Процесс изоляции сделает свое дело, и через какое-то время снова захочется быть вместе, — напутствует Алена Мургина. Конечно, нам приходится считаться с нашими близкими, коллегами, начальством, равно как с ситуацией в стране и мире, с погодой и временем года. И при этом очень важно — выявлять и осваивать те сферы, в которых вы полноправный хозяин. Они необязательно какие-то глобальные. Быть полноправным хозяином своего рабочего стола или своего маршрута в офис — тоже весьма терапевтично, когда нам удаётся погружаться в такое состояние хозяина.



Как вернуть коже здоровый вид?

Щедрые праздничные застолья, полуночные прогулки в морозную погоду и всевозможные излишества оставляют отпечаток на красоте и здоровье кожи.

Вот несколько советов дерматолога Марины Николаевой, за следование которым кожа скажет вам спасибо:⠀ Чтобы избежать обезвоживания после новогоднего застолья, выпивайте 2–3 литра чистой воды без газа в день. Ограничьте продукты, содержащие много соли, маринады, копчености — это убережет вас от отеков и одутловатости лица. Если отечность все же появилась, уменьшить ее можно при помощи лимфодренажного массажа. Не пренебрегайте ежедневным уходом за кожей даже в каникулы: обязательно удаляйте макияж перед сном, мягко очищайте и регулярно увлажняйте. Экспресс-помощью для обезвоженной кожи станут сыворотки и маски с гиалуроновой кислотой или глицерином. Во время прогулок защищайте кожу губ: используйте плотные гигиенические помады и бальзамы, содержащие масло карите, минеральное масло, глицерин.

Если очень сильно обветрились губы, а на работу уже завтра, помогут маски из меда, растопленного на водяной бане. Нанести на губы, выдержать 20–30 минут, смыть, нанести бальзам. Повторить в течение дня 2–3 раза.

Появление зудящих красных пятен может быть признаком аллергической реакции. Помогут гипоаллергенная диета, питьевой режим, антигистаминные препараты. При отсутствии эффекта обязательно обратитесь к врачу. Как помочь себе настроиться на рабочий лад?

После недели праздников многие отмечают, что влиться в работу тяжело. Ева Кац, автор книг «30 правил настоящего мечтателя» и «Жизненный баланс», рекомендует для начала выстроить структуру, затем плавно двигаться от меньшего к большему. Вот ее советы:

1. Установите режим дня. Выберите время для вставания, уборки, работы и учебы, а также для отдыха и спорта. Попытайтесь следовать этому расписанию каждый день, чтобы вернуться в постновогодний ритм. Праздники — это хаос. Упорядоченность помогает встроиться в ритм, чувствовать себя в рабочем режиме.



2. Устанавливайте задачи от малого к большому — не надо пытаться сразу взвалить на себя все и сразу. Пусть это будет 1–2 важных дела на день. В первые дни щадящий режим поможет избежать стресса и «вкатиться» в режим мягко. В стрессе мы закрываемся и чувствуем себя еще хуже. Поэтому бережный подход здесь сыграет важную роль.



3. Если вы любите списки дел, попробуйте в первую неделю такую хитрость — записывайте в него одно-два главных дела. И только их. А сделанное записывайте в конце дня — так вы сможете наблюдать, как много успели. Хвалите себя за дела, сделанные сверх намеченных. Это поможет опираться на свои небольшие достижения, а не испытывать чувство вины, если вы не успеете «сделать все запланированное».

Возможно, за эти дни рабочие дела поднакопились и почтовые ящики переполнились, но не стоит хвататься за всё сразу. Не завышайте планку, решайте задачи постепенно, в своём ритме. И самое важное — относитесь с пониманием к себе и окружающим. На то, чтобы перестроиться, требуется три–четыре дня. Абсолютно нормально и даже правильно испытывать в это время нежелание что-то делать, иногда грустить и злиться, — уверяет Юлия Яковлева.