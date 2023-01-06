Зеленский отверг предложение России о временном перемирии на рождественские праздники

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия под предлогом тишины в зоне боевых действий на Украине пытается скрыть «новые шаги агрессии». Так Зеленский прокомментировал предложения президента РФ Владимира Путина о временном прекращении огня на рождественские праздники. Об этом 5 января сообщает ТАСС.

Он утверждает, что Россия якобы усилит свои позиции на линии боевого соприкосновения, воспользовавшись режимом тишины.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января по 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения.