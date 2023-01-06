Это вам не Санта. Поезд Деда Мороза разбудил петербуржцев ночью безумным ревом

Поезд Деда Мороза прибыл в Петербург в ночь на 6 января. Это было настолько громко, что жители Лахты проснулись и выглянули из окон своих квартир. Кадрами прибытия состава поделился с «Фонтанкой» читатель.

«Поезд Деда Мороза прошел из Выборга в Петергоф через Лахту, разбудив ночью множество жителей нашего города», — написал житель Петербурга.