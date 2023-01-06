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    Это вам не Санта. Поезд Деда Мороза разбудил петербуржцев ночью безумным ревом

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    20 комментариев

    читатель «Фонтанки»

    Поезд Деда Мороза прибыл в Петербург в ночь на 6 января. Это было настолько громко, что жители Лахты проснулись и выглянули из окон своих квартир. Кадрами прибытия состава поделился с «Фонтанкой» читатель.

    «Поезд Деда Мороза прошел из Выборга в Петергоф через Лахту, разбудив ночью множество жителей нашего города», — написал житель Петербурга.

    На кадрах — ведомый паровозами специализированный железнодорожный состав из 19 вагонов крадется сквозь морозную ночь, выпуская клубы дыма и отчаянно гудя.

    Поезд Деда Мороза — это проект ОАО «РЖД». Состав пробудет в Петергофе 6 и 7 января. 8-го он прибудет в Волховстрой и Тихвин, а 9-го будет уже в Череповце. Поезд начал свое движение в Великом Устюге 22 октября, финальной точкой маршрута станет Котлас в старый Новый год.

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