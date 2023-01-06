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    В Казанском соборе верующие пробирались на Рождественское богослужение через рамки

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    18 комментариев
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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    В Рождественский сочельник, 6 января, на навечерие Рождества Христова в Казанском соборе пришли сотни горожан и гостей города на Неве. Для сдерживания натиска толпы по периметру парка перед собором установили магнитные рамки, они же позволили упорядочить очередь — по ступеням в храм верующие поднимались организованной колонной по двое.

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    На рождественское богослужение, третье по счету от начала пандемии, в масках пришли лишь несколько человек. В основном же молящиеся предстали перед зажженной свечой, символизирующей Вифлеемскую звезду, с открытыми лицами. Посмотрите, как православные христиане готовятся отметить один из главных праздников — Рождество Христово.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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