В Казанском соборе верующие пробирались на Рождественское богослужение через рамки

В Рождественский сочельник, 6 января, на навечерие Рождества Христова в Казанском соборе пришли сотни горожан и гостей города на Неве. Для сдерживания натиска толпы по периметру парка перед собором установили магнитные рамки, они же позволили упорядочить очередь — по ступеням в храм верующие поднимались организованной колонной по двое.
На рождественское богослужение, третье по счету от начала пандемии, в масках пришли лишь несколько человек. В основном же молящиеся предстали перед зажженной свечой, символизирующей Вифлеемскую звезду, с открытыми лицами. Посмотрите, как православные христиане готовятся отметить один из главных праздников — Рождество Христово.