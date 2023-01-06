В Амстердаме раскрыли тайну трупа из 2013 года. Ниточка ведет в Петербург — к миллионам и искусству

В Нидерландах спустя 10 лет установили личность погибшего, тело которого выловили в реке Эй в Амстердаме. Труп был завернут в пластиковый мешок, что как бы намекает на насильственную смерть. 6 января газета The Telegraph со ссылкой на правоохранительные органы сообщила, что погибший — не кто иной, как Александр Левин, мультимиллионер и антиквар из Петербурга. В 2013 году он улетел из Петербурга и как в воду канул. Теперь, после того как гражданина РФ официально нашли, нидерландская полиция ждет, что родственники Левина сами выйдут на связь, ибо отношения между ними и российскими коллегами усугубили боевые действия на Украине.



Имя Левина хорошо известно в кругах петербургских ценителей старины. Его также знают в правоохранительных органах, особенно в УФСБ. Левин, например, вывез в Амстердам «Большой новый морской атлас» Герарда ван Кейлена 1710 года, который принадлежал в свое время Петру Первому. На момент вывоза, а это было в конце 90-х, предмет оценивали в 100 тысяч долларов. Атлас обнаружили уже в аэропорту Амстердама. Левин тогда пытался доказать законность владения, приезжал в Нидерланды с чеками, но их посчитали подделкой. В конечном счете коллекционер оказался в местной тюрьме. Спустя несколько месяцев он вышел и угодил в руки российских правоохранителей.