Петербург начал новый год с температурного рекорда. Холоднее пока не станет

Петербург встретил 1 января с температурным рекордом. Зимней погоды пока придется подождать.



Днем холоднее не станет. Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в течение суток температура воздуха будет колебаться от 2 до 4 градусов со знаком плюс. Не обойдется и без осадков — ночной дождь перейдет и на день, но будет менее сильным.

Порывы ветра местами могут достигать 15 метров в секунду, об этом горожан предупреждали еще накануне.

«Новый год в Петербурге начался рекордным максимумом», — сообщает в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.