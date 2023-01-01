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    Петербург начал новый год с температурного рекорда. Холоднее пока не станет

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    Петербург встретил 1 января с температурным рекордом. Зимней погоды пока придется подождать.

    Днем холоднее не станет. Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в течение суток температура воздуха будет колебаться от 2 до 4 градусов со знаком плюс. Не обойдется и без осадков — ночной дождь перейдет и на день, но будет менее сильным.

    Порывы ветра местами могут достигать 15 метров в секунду, об этом горожан предупреждали еще накануне.

    «Новый год в Петербурге начался рекордным максимумом», — сообщает в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    По его словам, к 7 часам утра городская метеостанция зафиксировала температуру в районе плюс 4,8 градуса. Это на 0,3 выше, чем в предыдущий рекорд в 2017 году.

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