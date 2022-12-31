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    Лучше доедайте оливье дома. МЧС предупредило об ухудшении погоды в Петербурге 1 января

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    ГУ МЧС по Петербургу 31 декабря предупредило жителей и гостей города о предстоящем ухудшении погодных условий.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 января в Петербурге в прибрежных районах местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

    Такой же прогноз ведомство давало на 31 декабря. Но в отличие от последнего дня уходящего года, в первый день нового не ждут гололедицы.

    Как уже писала «Фонтанка», в последний день 2022 года погоду испортит «Лидди» — циклон, идущий с Северной Атлантики. Он несёт аномальное тепло и дожди. 1 января вообще может быть поставлен рекорд.

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