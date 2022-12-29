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    Новый год испортит «Лидди». А 1 января погода может поставить рекорд

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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов назвал имя той «дамы», которая испортит погоду в новогоднюю ночь. Это «Лидди». Следом за ней придёт ещё один циклон, который способе поставить рекорд в первый день нового года.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    «Как хорошо сегодня в Санкт-Петербурге даже при -1 гр., слякоти под ногами нет, на машинах еще лежит чистый снег, тихо и прозрачно в атмосфере. Как хочется, чтобы она замерла до Нового года, но мы то знаем, что так не бывает, а если и бывает, то не у нас», — рассуждает Александр Колесов в своём телеграм-канале 29 декабря.

    По его словам, в верхних слоях атмосферы отчетливо сформировалась «дорога», по которой циклоны идут к нам с Северной Атлантики. Четвертый циклон Liddy сегодня подойдёт со стороны океана к Англии, а к новогодней ночи доберется и до Петербурга.

    А днём 1 числа ожидается еще один циклон. Он, по словам Колесова, принесёт «такое тепло, которое способно замахнуться и на наш новогодний экстремум». Пока же максимальная температура 1 января составляла плюс 4,5 градуса, было это в 2017 году.

    «Все это пока предварительно, как всегда говорю — давайте подождем и последим за развитием атмосферных процессов. Как станет понятно, какой циклон придет в Новый год, сразу сообщу», — обещает синоптик.

    Вчера в Петербурге, напомним, погодный бал правила «Изабель», а сегодня её сменяет «Керстин». Этих «дам» Александр Колесов представил нам ещё 27 декабря. В январе же в Петербурге ожидаются погода-истеричка и крещенские морозы.

    Кстати, многие петербуржцы любят тёплую погоду, пусть даже это будет дождь в декабре. В опросе «Фонтанки» за неё проголосовали 12% участников. Большинство предпочитают тихие снегопады с крупными хлопьями.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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