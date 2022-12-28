В январе Петербург ждут погода-истеричка и крещенские морозы

Новогодние праздники в Петербурге пройдут с неустойчивой погодой — качелями от тепла к холоду. Но уже в середине января 2023 года случится похолодание и придут крещенские морозы, прогнозирует главный синоптик города Александр Колесов. Прогноз он представил на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» 28 декабря.

Ожидается, что большую часть января 2023 года дневные температуры воздуха будут находиться в пределах –1…–6°C, в отдельные дни возможно повышение до 0…+3 °C. Ночами будет –4…–9°С, в отдельные ночи температура воздуха не будет опускаться ниже +1…–4 °C.

Но уже во второй половине месяца высока вероятность непродолжительного похолодания с понижением температуры воздуха в дневные часы до –7…–12 °C, а в ночные — до –12…–17°C.

Известен уже и прогноз на саму новогоднюю ночь. Никакой зимней сказки Петербург не ждёт — дожди и сильный ветер. Подробнее читайте на «Фонтанке».