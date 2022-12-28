Появился самый свежий прогноз на Новый год. Он вас разочарует

Главный синоптик Александр Колесов дал прогноз на новогоднюю ночь в Петербурге. Погода будет не самая праздничная: плюс три градуса, дождь, свежие ветра со всех сторон.

«Новогодняя ночь — с дождём, с высокой температурой воздуха и довольно нехорошей погодой. Выходит следующий циклон. С приходом циклонов ожидается постоянное усиление ветров: юго-восточный, южный, юго-западный и даже в какой-то момент западный ветра. Они довольно свежие — 7–12 метров в секунду, и даже на акватории Невской губы усиление до 15 метров в секунду, конечно, будет не очень комфортным. Надеюсь, что в центре города будет не так заметно. Но ветер тоже будет наблюдаться», — рассказал Колесов 28 декабря на пресс-конференции в «Интерфаксе».

В новогоднюю ночь ожидается до +3,6 °С. А первого числа есть вероятность, что может случиться и +4 °С.

С прогнозом Колесова в целом и общем согласны и другие синоптики, которых опросила «Фонтанка». Почитайте их прогнозы здесь.