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    Появился самый свежий прогноз на Новый год. Он вас разочарует

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    Главный синоптик Александр Колесов дал прогноз на новогоднюю ночь в Петербурге. Погода будет не самая праздничная: плюс три градуса, дождь, свежие ветра со всех сторон.

    Фото: Презентация Александра Колесова
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    «Новогодняя ночь — с дождём, с высокой температурой воздуха и довольно нехорошей погодой. Выходит следующий циклон. С приходом циклонов ожидается постоянное усиление ветров: юго-восточный, южный, юго-западный и даже в какой-то момент западный ветра. Они довольно свежие — 7–12 метров в секунду, и даже на акватории Невской губы усиление до 15 метров в секунду, конечно, будет не очень комфортным. Надеюсь, что в центре города будет не так заметно. Но ветер тоже будет наблюдаться», — рассказал Колесов 28 декабря на пресс-конференции в «Интерфаксе».

    В новогоднюю ночь ожидается до +3,6 °С. А первого числа есть вероятность, что может случиться и +4 °С.

    С прогнозом Колесова в целом и общем согласны и другие синоптики, которых опросила «Фонтанка». Почитайте их прогнозы здесь.

    Фото: Презентация Александра Колесова

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