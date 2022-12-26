«Экстремальные значения»: как погода удивит Петербург в Новый год

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Погодные прогнозы на Новый год в Петербурге неутешительны. Мощная оттепель уже на подходе. Праздники горожане и гости города с высокой долей вероятности будут встречать с приличным для зимы плюсом и сопутствующими ему серостью, дождём и гололедом. Это говорят сразу три синоптика, которых «Фонтанка» попросила дать «праздничный» прогноз.



Прошедшие выходные были последними хорошими в Петербурге в плане погоды. Дальше она постепенно станет портиться.

Как рассказал 26 декабря главный синоптик Петербурга Александр Колесов, уже во вторник, 27 декабря, атмосферный фронт преподнесет Петербургу снег и ветер. Будет еще холодно, но со среды отрицательные температуры покинут город. Начнётся оттепель. Снег будет становиться все мокрее, а к Новому году и вовсе перейдет в дождь.



Как добавил Колесов в разговоре с «Фонтанкой», модели прогнозов выдают сейчас чуть ли не «экстремальные значения».



«До +4 градусов! Какие-то усредненные модели дают +1°С. Единственное, что четко можно сказать сейчас, что всё-таки это точно будет положительная температура, — отметил синоптик. — Можно надеяться только на чудо… Вдруг какой-то барический гребень проскочит между циклонами, и дождя в Новый год не будет», — считает Колесов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков согласен с коллегой.

Всему виной теплый сектор атлантического циклона, который будет определять погоду во всей северо-западной европейской части России, включая Петербург и Ленобласть. Его центр будет располагаться над Северной Атлантикой.



«По южной периферии этого циклона в регионы Северо-Запада будет поступать тёплый влажный воздух. Характер погоды будет оттепельным с осадками преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом, — рассказал Синенков. — С пятницы, 30 декабря, и практически до конца дня 1 января погода будет в пределах +1...+3°С. Такой она будет оставаться и днём и ночью».

Затем, по его словам, температура понизится до отрицательных значений. В тех местах города, где снег не был своевременно убран, образуется сильнейшая гололедица. «Но это всё уже произойдет не в новогоднюю ночь, а на сутки позднее», — прогнозирует синоптик.



Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков также даёт неутешительный прогноз: никакой зимней сказки в Петербурге не будет.

По его словам, в сам Новый год не исключено, что в непосредственной близости от Петербурга пройдет атлантический шторм, что скажется на осадках в виде дождя и усилении юго-западного ветра.



«Первое — и самое главное — погода будет оттепельной. Более того, оттепель вернется в Петербург уже в предстоящие сутки. Предшествовать этому будет небольшой снег, но восстановления снежного покрова и придания пейзажам белого наряда не произойдет. После этого температура перейдет через ноль. А в преддверии Нового года оттепель усилится, прогнозируется до +1...+3 градусов», — рассказал Старков.



Как писала «Фонтанка», за новогоднюю погоду еще недавно между собой «спорили» два ведущих прогностических центра. Один обещал холод, другой слабый плюс с дождем. Но в итоге, похоже, победило второе. Окончательная ясность, по словам Колесова, появится ближе к среде.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

