Главный синоптик Петербурга рассказал, какая может быть погода в Новый год

Первая первая половина следующей недели будет морозной, но погода в последние дни года и в сам Новый год еще не определилась. Есть два варианта. Об этом 23 декабря рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в Telegram-канале.

Между собой «спорят» два ведущих прогностических центра. Один прогнозирует холод, а другой слабый плюс с дождем. «Хотя эти центры и выдерживают свою линию в последние дни, но 9 дней до Нового года еще много, для такого ответственного прогноза», — пишет Колесов.

Синоптик объяснил, что все будет зависеть от траектории циклона, который ожидается вблизи Петербурга в канун Нового года.