    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -1

    2 м/с, южн

    747мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd72.13eur76.64

    Главный синоптик Петербурга рассказал, какая может быть погода в Новый год

    1012
    обсудить

    Первая первая половина следующей недели будет морозной, но погода в последние дни года и в сам Новый год еще не определилась. Есть два варианта. Об этом 23 декабря рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в Telegram-канале.

    Между собой «спорят» два ведущих прогностических центра. Один прогнозирует холод, а другой слабый плюс с дождем. «Хотя эти центры и выдерживают свою линию в последние дни, но 9 дней до Нового года еще много, для такого ответственного прогноза», — пишет Колесов.

    Синоптик объяснил, что все будет зависеть от траектории циклона, который ожидается вблизи Петербурга в канун Нового года.

    «Чуть южнее — холодно и красиво, чуть севернее — и дождь», — добавил он,

    Колесов предложил петербуржцам набраться терпения, следить за развитием атмосферных процессов и за погодой.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close