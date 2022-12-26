«Можно надеяться только на чудо». Главный синоптик Петербурга предупредил о дожде в Новый год

«Закончились в Санкт-Петербурге последние хорошие выходные этого года, так как следующие выходные дни хорошими не назовешь», — так начал свой прогноз на предстоящий Новый год главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.



Завтра, 27 декабря, атмосферный фронт принесет к городу снег — усилится ветер южных направлений, но температура останется отрицательной. А уже оттепель начнется с середины недели. «Снег будет становиться все мокрее, а к Новому году и в дождь перейдет», — прогнозирует Колесов.