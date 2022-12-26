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    «Можно надеяться только на чудо». Главный синоптик Петербурга предупредил о дожде в Новый год

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    «Закончились в Санкт-Петербурге последние хорошие выходные этого года, так как следующие выходные дни хорошими не назовешь», — так начал свой прогноз на предстоящий Новый год главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

    Завтра, 27 декабря, атмосферный фронт принесет к городу снег — усилится ветер южных направлений, но температура останется отрицательной. А уже оттепель начнется с середины недели. «Снег будет становиться все мокрее, а к Новому году и в дождь перейдет», — прогнозирует Колесов.

    Санкт-Петербург попадает под влияние теплой части циклонов в предстоящие праздники.

    «Череда циклонов будет выносить теплый воздух с Атлантики на восток, поэтому можно надеяться только на чудо… Вдруг какой-то барический гребень проскочит между циклонами, и дождя в Новый год не будет. Все может быть, будем следить дальше», — поделился последней надеждой синоптик.

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