Главный синоптик Петербурга: Чуда не будет. Нас атакуют три «дамы», и четвёртая на подходе

Главная погодная интрига пока ещё сохраняется. Но часть карт синоптики уже раскрыли.

Карту погоды на 27 декабря публикует в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов — «для понимания, что происходит с погодой в эти дни».

«Вот эти три милые «дамы» атакуют нас перед Новым годом, планомерно портя погоду в Санкт-Петербурге. Четвертая не поместилась на карту, но она в плане стоит и придет как раз к Новому году. Так что изменить намеченную погоду уже не сможет даже чудо», — рассказывает Колесов.

Поэтому с уверенностью можно сказать, что в пятницу, 30 декабря, начнётся оттепель, южные и западные ветра принесут дожди.



«Ну а более точный прогноз на сам Новый год давайте оставим на завтра, постоянно присутствуют какие-то погодные нюансы», — отмечает синоптик.

