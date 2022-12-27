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    Главный синоптик Петербурга: Чуда не будет. Нас атакуют три «дамы», и четвёртая на подходе

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    Главная погодная интрига пока ещё сохраняется. Но часть карт синоптики уже раскрыли.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Карту погоды на 27 декабря публикует в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов — «для понимания, что происходит с погодой в эти дни».

    «Вот эти три милые «дамы» атакуют нас перед Новым годом, планомерно портя погоду в Санкт-Петербурге. Четвертая не поместилась на карту, но она в плане стоит и придет как раз к Новому году. Так что изменить намеченную погоду уже не сможет даже чудо», — рассказывает Колесов.

    Поэтому с уверенностью можно сказать, что в пятницу, 30 декабря, начнётся оттепель, южные и западные ветра принесут дожди.

    «Ну а более точный прогноз на сам Новый год давайте оставим на завтра, постоянно присутствуют какие-то погодные нюансы», — отмечает синоптик.

    Накануне «Фонтанка» попросила новогодние прогнозы у трёх синоптиков. Все — неутешительные, зимней сказки ждать не стоит.

    Сегодня в Петербурге снег и метель, температура минус 2–4 градуса. Снегопады продолжатся и в ближайшие два дня.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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