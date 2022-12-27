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    Туча идёт на Петербург, ждите ветер, снег и метели

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    Во вторник в Петербурге довольно холодно и снежно. На карте «Яндекс.Погоды» видно, как атмосферный фронт приближается к нам.

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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ожидается облачная погода, днём снег, ветер умеренный, в начале дня местами порывы до сильного. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опускалась до минус 8–10 градусов, днем она составит минус 2–4.

    Метеорологические условия в Северной столице сегодня формирует тёплый атмосферный фронт с запада, который несёт снег, а местами возможны и метели. При этом атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    По данным «Яндекс.Погоды», сегодняшний день может стать самым холодным 27 декабря за 10 лет: минус 6 будет ощущаться как минус 14 при высокой влажности воздуха — 90%. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, чаще всего в этот день бывает паcмурно, от минус 10 до плюс 1 градуса. Самое холодное 27 декабря выдалось в 1961 году, минус 26 днём, а самое тёплое — в 2011 году, плюс 7.

    В ближайшие два дня снегопады продолжатся.

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