Метель в Петербурге глазами «Фонтанки». А какую зиму любите вы?

Для тех, кто не успел насладиться или хочет получше запомнить, как это было, — показываем. Метель в Петербурге 27 декабря.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пока автомобилистам приходилось стоять в пробках, пешеходы двигались, хотя им тоже приходилось непросто. Когда ветер и снег в спину — ещё ничего, а когда в лицо...



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В декабре погода представила петербуржцам множество вариантов зимы: и морозы, и оттепели, и снегопады, и ледяной дождь с гололёдом, и даже редкое ясное небо, подарившее выразительные рассветы и закаты. Нынешний снег пришёл в Петербург вместе с атмосферным фронтом, а всего их на подходе — четыре, поэтому хорошей погоды в ближайшие дни ожидать не стоит.

А вам какая зима больше всего нравится? Конечно, мороз и солнце — день чудесный! Я больше люблю тепло, пусть даже идёт дождь в декабре. Мне лучше без осадков, надоела сырость. А я люблю снегопады, без ветра, когда большие хлопья тихо кружатся. Ветер в Питере — это нормально, что вы хотите от приморского города? Мне крайне важно солнце, ведь в декабре его так мало. Зима? Вы про белую или про зелёную спрашиваете? Любая! У природы нет плохой погоды. Мне всё равно. Проголосовать