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    Метель в Петербурге глазами «Фонтанки». А какую зиму любите вы?

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    4 комментария

    Для тех, кто не успел насладиться или хочет получше запомнить, как это было, — показываем. Метель в Петербурге 27 декабря.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Пока автомобилистам приходилось стоять в пробках, пешеходы двигались, хотя им тоже приходилось непросто. Когда ветер и снег в спину — ещё ничего, а когда в лицо...

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    В декабре погода представила петербуржцам множество вариантов зимы: и морозы, и оттепели, и снегопады, и ледяной дождь с гололёдом, и даже редкое ясное небо, подарившее выразительные рассветы и закаты. Нынешний снег пришёл в Петербург вместе с атмосферным фронтом, а всего их на подходе — четыре, поэтому хорошей погоды в ближайшие дни ожидать не стоит.

    А вам какая зима больше всего нравится?

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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