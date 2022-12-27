Метель в Петербурге глазами «Фонтанки». А какую зиму любите вы?

Для тех, кто не успел насладиться или хочет получше запомнить, как это было, — показываем. Метель в Петербурге 27 декабря.
Пока автомобилистам приходилось стоять в пробках, пешеходы двигались, хотя им тоже приходилось непросто. Когда ветер и снег в спину — ещё ничего, а когда в лицо...
В декабре погода представила петербуржцам множество вариантов зимы: и морозы, и оттепели, и снегопады, и ледяной дождь с гололёдом, и даже редкое ясное небо, подарившее выразительные рассветы и закаты. Нынешний снег пришёл в Петербург вместе с атмосферным фронтом, а всего их на подходе — четыре, поэтому хорошей погоды в ближайшие дни ожидать не стоит.