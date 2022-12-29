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    «Керстин» выходит на сцену. Сегодня снег слабый, завтра мокрый с гололёдом, а 31-го дождь

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    На сцену выходит ещё одна дама из четырёх, представленных главным синоптиком Петербурга Александром Колесовым. Это атлантический циклон, приближающийся с запада.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 декабря в Петербурге будет облачно с прояснениями, местами слабый снег, ветер умеренный. Температура днём составит минус 1–3 градуса. На дорогах гололедица.

    На смену «Изабель» спешит «Керстин», комментирует ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Это типичная погода для конца декабря: по данным «Яндекса», согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 12 до 0 градусов. Самое холодное 29 декабря выдалось в 1978 году, минус 36 днём, а самое тёплое — в 2011 году, плюс 5.

    Завтра, 30 декабря, по данным СЗ УГМС, погода будет более сложной. Температура в течение суток от минус 3 до плюс 2 градусов. Осадки в виде мокрого снега и дождя, к тому же вернётся гололёд, последствия которого мы ощущали на себе недавно после ледяного дождя. А 31 декабря в прогнозе — просто дождь.

    Подробный прогноз на Новый год читайте на «Фонтанке». В январе же в Петербурге ожидаются погода-истеричка и крещенские морозы.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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