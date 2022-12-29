«Керстин» выходит на сцену. Сегодня снег слабый, завтра мокрый с гололёдом, а 31-го дождь

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 декабря в Петербурге будет облачно с прояснениями, местами слабый снег, ветер умеренный. Температура днём составит минус 1–3 градуса. На дорогах гололедица.

Это типичная погода для конца декабря: по данным «Яндекса», согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 12 до 0 градусов. Самое холодное 29 декабря выдалось в 1978 году, минус 36 днём, а самое тёплое — в 2011 году, плюс 5.



Завтра, 30 декабря, по данным СЗ УГМС, погода будет более сложной. Температура в течение суток от минус 3 до плюс 2 градусов. Осадки в виде мокрого снега и дождя, к тому же вернётся гололёд, последствия которого мы ощущали на себе недавно после ледяного дождя. А 31 декабря в прогнозе — просто дождь.

