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    «Изабель» усадила нас на качели и посыпает мокрым снегом. Температура в Петербурге танцует вокруг нуля

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Из четырёх «дам», представленных главным синоптиком Петербурга Александром Колесовым, сейчас главная — «Изабель». Её дары — тепло и влага.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 декабря в Петербурге ожидается облачная погода, небольшой мокрый снег, умеренный южный и юго-западный ветер. На дорогах гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 2–4 градусов, днём составит минус 1 — плюс 1.

    Регион находится под влиянием южной периферии циклонического вихря, названного немецкими метеорологами «Изабель» (Isabel), сообщает центр «ФОБОС». В Ленобласти минус 3 — плюс 2 градуса. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

    «Яндекс.Погода» предсказывает более низкое давление — 754 мм рт. ст., на 2 мм ниже, чем было вчера, и самое низкое для 28 декабря за 15 лет. Вообще же, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 13 до плюс 1 градуса. Самое холодное 28 декабря выдалось в 1978 году, минус 30, а самое тёплое — в 2013 году, плюс 5.

    Завтра, как ожидается, температура удержится чуть ниже нуля, а 30 декабря поднимется выше.

    Какая погода ожидается в Петербурге в новогоднюю ночь, читайте на «Фонтанке».

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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