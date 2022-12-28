«Изабель» усадила нас на качели и посыпает мокрым снегом. Температура в Петербурге танцует вокруг нуля

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 декабря в Петербурге ожидается облачная погода, небольшой мокрый снег, умеренный южный и юго-западный ветер. На дорогах гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 2–4 градусов, днём составит минус 1 — плюс 1.

Регион находится под влиянием южной периферии циклонического вихря, названного немецкими метеорологами «Изабель» (Isabel), сообщает центр «ФОБОС». В Ленобласти минус 3 — плюс 2 градуса. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.



«Яндекс.Погода» предсказывает более низкое давление — 754 мм рт. ст., на 2 мм ниже, чем было вчера, и самое низкое для 28 декабря за 15 лет. Вообще же, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 13 до плюс 1 градуса. Самое холодное 28 декабря выдалось в 1978 году, минус 30, а самое тёплое — в 2013 году, плюс 5.

