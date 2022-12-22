Гололёд в Петербурге ночью разрушился. Но пешеходам всё равно сложно, даже синоптикам

Синоптики так же страдают от гололёда, как и обычные люди. О том, как обходить опасные места, рассказал 22 декабря в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов и опубликовал фотографию «спасительной дорожки», по которой шёл минувшим вечером.
«Сегодня утром, так как машин еще не много, три четверти пути на работу прошел по дороге, на тротуары, к сожалению, не наступить», — пишет Колесов.
Ночью гололёд (то есть ледяной панцирь на поверхностях) разрушился, но его последствия пешеходы будут ощущать сегодня весь день.
«Температура воздуха повысилась до +3 гр. и в предстоящие сутки будет оставаться положительной, так что разрушение льда на поверхности будет продолжаться. Завтра ждем мокрый снег в Санкт-Петербурге, поэтому должно немного стать лучше, ну а в субботу повсеместно похолодает и на тротуарах, надеюсь, будет уже спокойнее», — прогнозирует синоптик.
Напомним, в четверг Петербург остаётся на периферии обширного североатлантического циклона, в зоне тёплого и влажного воздуха. Это означает, что дожди весьма вероятны.
Как петербуржцы вчера переживали ледяной дождь и гололёд, смотрите на «Фонтанке».