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    ТЕМА ДНЯ

    Петербуржцы делятся впечатлениями от дня гололеда

    Гололёд в Петербурге ночью разрушился. Но пешеходам всё равно сложно, даже синоптикам

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    Синоптики так же страдают от гололёда, как и обычные люди. О том, как обходить опасные места, рассказал 22 декабря в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов и опубликовал фотографию «спасительной дорожки», по которой шёл минувшим вечером.

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    «Сегодня утром, так как машин еще не много, три четверти пути на работу прошел по дороге, на тротуары, к сожалению, не наступить», — пишет Колесов.

    Ночью гололёд (то есть ледяной панцирь на поверхностях) разрушился, но его последствия пешеходы будут ощущать сегодня весь день.

    «Температура воздуха повысилась до +3 гр. и в предстоящие сутки будет оставаться положительной, так что разрушение льда на поверхности будет продолжаться. Завтра ждем мокрый снег в Санкт-Петербурге, поэтому должно немного стать лучше, ну а в субботу повсеместно похолодает и на тротуарах, надеюсь, будет уже спокойнее», — прогнозирует синоптик.

    Напомним, в четверг Петербург остаётся на периферии обширного североатлантического циклона, в зоне тёплого и влажного воздуха. Это означает, что дожди весьма вероятны.

    Как петербуржцы вчера переживали ледяной дождь и гололёд, смотрите на «Фонтанке».

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