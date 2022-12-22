Гололёд в Петербурге ночью разрушился. Но пешеходам всё равно сложно, даже синоптикам

Синоптики так же страдают от гололёда, как и обычные люди. О том, как обходить опасные места, рассказал 22 декабря в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов и опубликовал фотографию «спасительной дорожки», по которой шёл минувшим вечером.

«Сегодня утром, так как машин еще не много, три четверти пути на работу прошел по дороге, на тротуары, к сожалению, не наступить», — пишет Колесов.



Ночью гололёд (то есть ледяной панцирь на поверхностях) разрушился, но его последствия пешеходы будут ощущать сегодня весь день.

