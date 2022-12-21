Скользим, падаем и плывём. После ледяного дождя Петербург страдает от гололёда — фото и видео с улиц

Гулять по улицам Петербурга с дорогой фототехникой 22 декабря опаснее обычного, но фотографы «Фонтанки» сделали это ради читателей.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Вот так сегодня выглядят тротуары. Пешеходам по ним приходиться скользить, танцевать, ползти, падать — всё что угодно, только не ходить нормальным шагом. Некоторые укрывались от дождя со снегом под зонтиками.
Из-за ледяного дождя все поверхности покрылись толстым слоем льда — это и есть гололёд. Деревья — как будто в глазури.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Местами приходится преодолевать «снежную кашу».
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
К середине дня гололёд в Петербурге значительно усилился — после ледяного дождя. На дорогах выросли пробки.