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    Улицы Петербурга превратились в каток

    Скользим, падаем и плывём. После ледяного дождя Петербург страдает от гололёда — фото и видео с улиц

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    Гулять по улицам Петербурга с дорогой фототехникой 22 декабря опаснее обычного, но фотографы «Фонтанки» сделали это ради читателей.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Вот так сегодня выглядят тротуары. Пешеходам по ним приходиться скользить, танцевать, ползти, падать — всё что угодно, только не ходить нормальным шагом. Некоторые укрывались от дождя со снегом под зонтиками.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Из-за ледяного дождя все поверхности покрылись толстым слоем льда — это и есть гололёд. Деревья — как будто в глазури.

    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Местами приходится преодолевать «снежную кашу».

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    К середине дня гололёд в Петербурге значительно усилился — после ледяного дождя. На дорогах выросли пробки.

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