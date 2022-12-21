Уже сплошной каток. Ледяной дождь и гололёд набирают силу, деревья покрылись коркой

читатель «Фонтанки»
Туча накрыла Петербург, в городе идёт дождь со снегом при температуре около минус 1 градуса. Уже хорошо видно, что ветви деревьев покрылись слоем льда.
Пешеходам скользко, некоторые идут вдоль домов, держась за стены. «Восстания как один большой каток», — комментирует читатель «Фонтанки» своё видео. Так же — и на других улицах.
читатель «Фонтанки»
читатель «Фонтанки»
«Вышел на набережную, под ногами каток, на деревьях вот так... Дождь идет, гололед растет», — рассказывает главный синоптик города Александр Колесов.
Напомним, ночью осадки были, но не очень обильные. Самый сильный гололёд, из-за которого объявляли «штормовое» предупреждение, ожидается после дождя, который идёт сейчас.