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    Улицы Петербурга превратились в каток

    Уже сплошной каток. Ледяной дождь и гололёд набирают силу, деревья покрылись коркой

    17157
    21 комментарий

    читатель «Фонтанки»

    Туча накрыла Петербург, в городе идёт дождь со снегом при температуре около минус 1 градуса. Уже хорошо видно, что ветви деревьев покрылись слоем льда.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Пешеходам скользко, некоторые идут вдоль домов, держась за стены. «Восстания как один большой каток», — комментирует читатель «Фонтанки» своё видео. Так же — и на других улицах.

    читатель «Фонтанки»

    читатель «Фонтанки»

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    «Вышел на набережную, под ногами каток, на деревьях вот так... Дождь идет, гололед растет», — рассказывает главный синоптик города Александр Колесов.

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    Напомним, ночью осадки были, но не очень обильные. Самый сильный гололёд, из-за которого объявляли «штормовое» предупреждение, ожидается после дождя, который идёт сейчас.

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