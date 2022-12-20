Штормовое предупреждение в Петербурге, ждите ледяной дождь и очень сильный гололёд. Циклон раздваивается

Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Об этом 20 декабря информирует главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.
«В связи со складывающейся ситуацией в погоде ближайших суток на территории Ленинградской области и в Санкт-Петербурге составили штормовое предупреждение», — сообщил он.
С середины предстоящей ночи и в первой половине завтрашнего дня (21 декабря) в западных районах Ленобласти и в Петербурге ожидается «очень сильный гололёд, ледяной дождь». До центральных и восточных районов области он доберётся во второй половине дня.
Аккуратность стоит проявлять и водителям, и пешеходам. Уже сегодня в городе, по словам Колесова, очень скользко.
«Кстати, циклон так и остается с названием Franziska, только выделяется над Ботническим заливом его второй центр», — добавляет синоптик.