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    Штормовое предупреждение в Петербурге, ждите ледяной дождь и очень сильный гололёд. Циклон раздваивается

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Об этом 20 декабря информирует главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.

    «В связи со складывающейся ситуацией в погоде ближайших суток на территории Ленинградской области и в Санкт-Петербурге составили штормовое предупреждение», — сообщил он.

    С середины предстоящей ночи и в первой половине завтрашнего дня (21 декабря) в западных районах Ленобласти и в Петербурге ожидается «очень сильный гололёд, ледяной дождь». До центральных и восточных районов области он доберётся во второй половине дня.

    Аккуратность стоит проявлять и водителям, и пешеходам. Уже сегодня в городе, по словам Колесова, очень скользко.

    «Кстати, циклон так и остается с названием Franziska, только выделяется над Ботническим заливом его второй центр», — добавляет синоптик.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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