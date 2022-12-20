Главный синоптик Петербурга: Погода в предстоящие сутки будет очень сложная

Погодные новости ближайших двух дней в Петербурге — это разные температуры и разные осадки. Прогноз дал 20 декабря главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.
По его словам, морозный воздух поступает в город из антициклона с юга благодаря южным ветрам и барическому гребню. Утром во вторник минус 5–7 градусов, и в течение дня будет холодать. Ночью же начнётся потепление, а в среду придёт настоящая оттепель.
«Погода в предстоящие сутки очень сложная, а определяться она будет теплым атмосферным фронтом, приближающимся к Ленинградской области с запада, от обширного циклона Franziska. Циклон обширный и медленно смещается с Северной Атлантики к востоку», — отмечается Колесов.
Самое неприятное завтра, по его словам, это осадки — сразу в нескольких фазах.
«Ночью снег, переходящий в мокрый снег, утром и в первой половине дня гололед и замерзающий дождь, так что на дорогах, особенно на тротуарах будет очень скользко. Во второй половине дня, когда температура воздуха перейдет к плюсовым значениям, пойдет дождь», — сообщает синоптик.
Петербург, напомним, переживает «температурные качели». Вчера в городе был плюс.
Ледяные дожди прошли в Москве и других центральных регионах России в конце ноября, а затем в декабре. Из-за этого, в том числе, задерживались самолёты и поезда.