Покачаемся? Первая зимняя оттепель началась в Петербурге, но уже завтра будет по-другому

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Погода устроила нам температурные качели. Утром 19 декабря в Петербурге плюс, а через несколько часов возможен резкий скачок обратно в минус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня будет облачно с прояснениями, ночью местами была метель, днём — небольшой снег. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 3–5 градусов, днём составит минус 1 — плюс 1 градус. По данным на 8:00, в городе плюс 0,9 градуса.



Погоду в регионе определяет гребень антициклона, пришедший с юго-запада, он обещает небольшие осадки в смешанной фазе и гололедицу, сообщает в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

«Температура воздуха 0…+2 градуса, по области -3…+2 градуса. Ветер западный 4–9 м/с, в начале дня порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы», — пишет Леус.

Это обычная температура для середины декабря в Петербурге, отмечает «Яндекс.Погода». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, чаще всего в этот день бывает паcмурно, от минус 13 до плюс 1 градуса в течение суток. Самое холодное 19 декабря выдалось в 1962 году, минус 20, а самое тёплое — в 1989 году, плюс 5.



Во вторник ожидается небольшой снег, гололедица и уже минус 6–8 градусов. А в среду днём — снова до плюс 2.



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