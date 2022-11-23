Машины в панцирях и потребность в равновесии. Приволжье и Центральную Россию накрыл ледяной дождь

Города в Приволжском и Центральном федеральных округах России накрыло ледяным дождём. Фотографии и видеозаписи, сделанные в разных точках страны, 23 ноября появились в социальных сетях.
По данным РИА Новости, в Нижнем Новгороде из-за тяжести наледи упали более 70 деревьев, повреждены электросети. Больше 98 тыс. человек остались без света. Троллейбусы встали, а на улицах сильный гололёд, с ним борются три тысячи дворников и 200 единиц техники.
В Ульяновске, по данным агентства, из-за погоды нарушено движение троллейбусов и трамваев. В Курской области обесточены 230 населённых пунктов. Во Владимирской области также восстанавливают энергоснабжение.
На видеозаписи, сделанной в Туле, пешеходы аккуратно передвигаются по дороге, пытаясь сохранить равновесие на ледяной корке.
Жители городов вызволяют свои машины из застывших водных «панцирей». Падение оттаявшего от стекла автомобиля льда показал житель Тольятти.
Автор: Типичный Тольятти | Новости
Для некоторых природное явление стало скорее источником вдохновения, чем проблемой. «Ходить под обледеневшими деревьями то еще удовольствие: при малейшем движении воздуха раздается звон и хруст...» — поделилась пользовательница соцсети «ВКонтакте».
Ледяной дождь — атмосферное явление, которое возникает из-за разницы температур на высоте прохождения дождевого фронта и у поверхности земли. Внизу находится холодный воздух, а над ним — слой более тёплого. Приближаясь к земле, капли дождя быстро замерзают, но только снаружи. Падая, они раскалываются, жидкость выливается, и образуется гололёд на асфальте и ледяная корка на других поверхностях.
Вчера ледяной дождь прошёл в Москве. Из-за него задерживались самолёты и электрички.