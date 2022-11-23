Машины в панцирях и потребность в равновесии. Приволжье и Центральную Россию накрыл ледяной дождь

Города в Приволжском и Центральном федеральных округах России накрыло ледяным дождём. Фотографии и видеозаписи, сделанные в разных точках страны, 23 ноября появились в социальных сетях.

По данным РИА Новости , в Нижнем Новгороде из-за тяжести наледи упали более 70 деревьев, повреждены электросети. Больше 98 тыс. человек остались без света. Троллейбусы встали, а на улицах сильный гололёд, с ним борются три тысячи дворников и 200 единиц техники.

В Ульяновске, по данным агентства , из-за погоды нарушено движение троллейбусов и трамваев. В Курской области обесточены 230 населённых пунктов. Во Владимирской области также восстанавливают энергоснабжение.

На видеозаписи, сделанной в Туле, пешеходы аккуратно передвигаются по дороге, пытаясь сохранить равновесие на ледяной корке.

Жители городов вызволяют свои машины из застывших водных «панцирей». Падение оттаявшего от стекла автомобиля льда показал житель Тольятти.

Для некоторых природное явление стало скорее источником вдохновения, чем проблемой. «Ходить под обледеневшими деревьями то еще удовольствие: при малейшем движении воздуха раздается звон и хруст...» — поделилась пользовательница соцсети «ВКонтакте».

Ледяной дождь — атмосферное явление, которое возникает из-за разницы температур на высоте прохождения дождевого фронта и у поверхности земли. Внизу находится холодный воздух, а над ним — слой более тёплого. Приближаясь к земле, капли дождя быстро замерзают, но только снаружи. Падая, они раскалываются, жидкость выливается, и образуется гололёд на асфальте и ледяная корка на других поверхностях.



Вчера ледяной дождь прошёл в Москве. Из-за него задерживались самолёты и электрички.