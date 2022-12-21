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    Улицы Петербурга превратились в каток

    На ледяных дорогах Петербурга растут пробки. ГИБДД взывает к разуму водителей

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    В Петербурге непросто и водителям, и пешеходам. Загруженность дорог после полудня 21 декабря достигла 5 баллов по шкале «Яндекса» — на один больше обычного. Госавтоинспекция выпустила отдельное обращение к автомобилистам города и области в связи в ледяным дождём и гололёдом.

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    Водителей убедительно просят быть предельно внимательными, особенно при движении по мостам и путепроводам. Ещё несколько простых правил помогут предотвратить ДТП:

    • снижайте скорость;
    • увеличивайте дистанцию;
    • перестраивайтесь плавнее;
    • перед поворотами и пешеходными переходами заблаговременно притормаживайте;
    • не паркуйтесь под деревьями и слабо укрепленными конструкциями;
    • приближаясь к пешеходным переходам и двигаясь в жилых зонах, смотрите внимательно по сторонам — в темноте легко не заметить пешехода, особенно ребёнка.
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Правила безопасности есть и для пешеходов:

    • переходите дорогу только в установленных местах;
    • обеспечьте свою видимость за счёт яркой одежды и светоотражателей.

    читатель «Фонтанки»

    Петербург 21 декабря накрыл ледяной дождь. Вода замерзает на любых поверхностях, создавая стекловидную корку льда — это называется гололёд (в отличие от гололедицы, которая образуется только на дорогах). Асфальт повсеместно превратился в каток. Ветви деревьев тяжелеют из-за ледяного панциря и могут обламываться.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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