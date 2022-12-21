На ледяных дорогах Петербурга растут пробки. ГИБДД взывает к разуму водителей

В Петербурге непросто и водителям, и пешеходам. Загруженность дорог после полудня 21 декабря достигла 5 баллов по шкале «Яндекса» — на один больше обычного. Госавтоинспекция выпустила отдельное обращение к автомобилистам города и области в связи в ледяным дождём и гололёдом.
Водителей убедительно просят быть предельно внимательными, особенно при движении по мостам и путепроводам. Ещё несколько простых правил помогут предотвратить ДТП:
- снижайте скорость;
- увеличивайте дистанцию;
- перестраивайтесь плавнее;
- перед поворотами и пешеходными переходами заблаговременно притормаживайте;
- не паркуйтесь под деревьями и слабо укрепленными конструкциями;
- приближаясь к пешеходным переходам и двигаясь в жилых зонах, смотрите внимательно по сторонам — в темноте легко не заметить пешехода, особенно ребёнка.
Правила безопасности есть и для пешеходов:
- переходите дорогу только в установленных местах;
- обеспечьте свою видимость за счёт яркой одежды и светоотражателей.
читатель «Фонтанки»
Петербург 21 декабря накрыл ледяной дождь. Вода замерзает на любых поверхностях, создавая стекловидную корку льда — это называется гололёд (в отличие от гололедицы, которая образуется только на дорогах). Асфальт повсеместно превратился в каток. Ветви деревьев тяжелеют из-за ледяного панциря и могут обламываться.