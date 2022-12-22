Дождь в Петербурге будет, но уже не ледяной. Перемен в погоде стоит ждать в выходные

В четверг в Петербурге сохранится плюсовая температура и осадки. Но гололёда уже не будет.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 декабря ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью в отдельных районах мог возникать слабый туман. Ветер юго-западный умеренный. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в течение суток плюс 1–3 градуса.

