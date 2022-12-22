    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    4 м/с, ю-з

    749мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.53eur75.09
    ТЕМА ДНЯ

    Петербуржцы делятся впечатлениями от дня гололеда

    Дождь в Петербурге будет, но уже не ледяной. Перемен в погоде стоит ждать в выходные

    5675
    обсудить
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В четверг в Петербурге сохранится плюсовая температура и осадки. Но гололёда уже не будет.

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 декабря ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью в отдельных районах мог возникать слабый туман. Ветер юго-западный умеренный. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в течение суток плюс 1–3 градуса.

    По данным центра «ФОБОС», сегодня Северная столица останется на периферии обширного североатлантического циклона, в зоне тёплого и влажного воздуха. В Ленобласти местами до плюс 4 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

    В пятницу, по прогнозу СЗ УГМС, снова 0 — плюс 2, умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. В субботу мокрый снег возможен ночью, а днём уже без существенных осадков, и минус 1–3 градуса.

    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГололедДождьЗимаЛедяной дождьПрогноз погодыСнегПогода зимойПогода в Петербурге
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close