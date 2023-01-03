Стало известно, как погиб гонщик Кен Блок

Гонщик и звезда YouTube Кен Блок погиб в возрасте 55 лет в результате аварии на снегоходе, сообщила его команда Hoonigan Racing.
«С глубочайшим сожалением мы можем подтвердить, что Кен Блок скончался сегодня в результате аварии на снегоходе. Кен был провидцем, первопроходцем и иконой. И самое главное, отцом и мужем. Нам будет невероятно его не хватать. Пожалуйста, уважайте частную жизнь семьи», — говорится 3 января на сайте Hoonigan Racing.
Как уточняет The Guardian, авария произошла в округе Уосатч в штате Юта, США. Блок ехал по крутому склону, его снегоход перевернулся и приземлился на него.
«Он скончался на месте от травм, полученных в результате аварии», — уточнили в местном офисе шерифа.
Кен Блок начал свою раллийную карьеру в 2005 году. Стал новичком года в чемпионате Америки по ралли, затем участвовал в чемпионате мира по ралли. Позднее Блок стал соучредителем компании по производству спортивной одежды DC Shoes и выпустил серию видеороликов Gymkhana, в которых он участвовал в гонках по опасным трассам и полосам препятствий. Сериал набрал миллионы просмотров на YouTube.