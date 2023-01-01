В полиции рассказали, зачем перекрывали доступ к Дворцовой площади в новогоднюю ночь

Подходы к Дворцовой площади были ограничены в новогоднюю ночь «в целях безопасности людей, избежания давки и возможных инцидентов». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 1 января.



Во время гуляний в центре Петербурга полиция проводила профилактический рейд, в ходе которого в отделы уехали почти две тысячи человек из ближнего зарубежья. «В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, по которым приняты меры административного характера», — добавили в полиции.