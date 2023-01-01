    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, зап

    750мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd70.34eur75.66

    В полиции рассказали, зачем перекрывали доступ к Дворцовой площади в новогоднюю ночь

    20569
    27 комментариев

    Подходы к Дворцовой площади были ограничены в новогоднюю ночь «в целях безопасности людей, избежания давки и возможных инцидентов». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 1 января.

    Во время гуляний в центре Петербурга полиция проводила профилактический рейд, в ходе которого в отделы уехали почти две тысячи человек из ближнего зарубежья. «В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, по которым приняты меры административного характера», — добавили в полиции.

    Задержания попали на видео.

    Кроме того, в главке отчитались, что благодаря бдительности полицейских во время праздничных мероприятий на Дворцовой площади «удалось предотвратить более десятка попыток использования пиротехнических изделий», что при большом скоплении людей могло привести к трагедии.

    «Фонтанка» рассказывала, что вечером 31 декабря желающие встретить Новый год в центре Петербурга столкнулись с неожиданным препятствием. Тем не менее гулянья на Дворцовой все равно состоялись.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК18
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ48
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 27

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    27
    close