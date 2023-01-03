«Госуслуги» перестанут работать, если их срочно не обновить

Мобильные приложения «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» необходимо срочно обновить, чтобы сохранить к ним доступ, говорится в сообщении от сервиса 3 января.

«Старые версии мобильных приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» перестанут работать 5 января 2023 года. Чтобы не потерять доступ к приложениям, проверьте, актуальны ли версии, установленные на ваш телефон», — проинформировали пользователей «Госуслуг» в рассылке.

Чтобы проверить актуальность установленной версии приложения, предлагается зайти на его страницу в Google Play или AppStore и, если активна кнопка «Обновить», то нажать её. На будущее рекомендуется включить автообновление приложений.